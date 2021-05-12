12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Haber olmayan haberler bülteni
ENGİN ARDIÇ
Haber olmayan haberler bülteni

Haber olmayan haberler bülteni

12.05.2021, Çarşamba

Yok, lumpen haberlerini kastetmiyorum:
"Baldızının kıçını ısırdı", "Kaynanasının ırzına geçti" türünden zevzeklikleri değil.
Şeyma'nın ikinci kocaya varması ve nafakadan vazgeçmesi de değil.
"Siyasi" haberler sözünü ettiğim.
Siyasi olmayan siyasi haberler.
Haber olmayan haberler.
Siyasi liderler bayrama nerede girecekler ve nasıl geçirecekler?
Bunun Türk basını için neden önemli olduğunu, okuyucunun da "neresinde" olduğunu bugüne kadar anlayabilmiş değilim.
Kim buna bakıp da oyunu verecektir?
Ama bayramlarda ve yılbaşlarında "muntazaman" yazılır.
Yağ çekmek isteyen iri iri verir, daha serinkanlı davranan küçük haber yapar.
Önce TBMM Başkanı tabii, protokol öyle istiyor.
Mustafa Şentop, Ankara'da olacakmış.
Olacağı kesin değil de, bekleniyor.
Kim bekliyor? Gazetenin Ankara bürosu.
Peki niçin Ankara'da olacakmış da başka yerde olmayacakmış?
"Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda..."
Böylece ülkemizde bir salgın olduğunu ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını da öğrenmiş oluyoruz!
Gazetecilik dediğin bu olmalı.
Kemal Kılıçdaroğlu da başkentteymiş.
Kılıçdaroğlu'nun "CHP Genel Başkanı" olduğu da haberin "unsurları" arasında yer alıyor. Maksat okuyucuyu bilgilendirmek değil mi?
Keza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacakmış.
Elbette 15 Temmuz akşamı yaptığı gibi çay demleyecek, çörekler börekler sunacaktır.
Sırada "küçükler" var:
Pervin Buldan İstanbul'da (niçin Diyarbakır'da değil?), Mithat Sancar Ankara'da... Metropol tatlı geliyor olmalı...
Karamollaoğlu da evinde.
Aşk olsun, insan Gül'ün, Babacan'ın, Davutoğlu'nun çetelesini tutmaz mı?
Sarıgül ne oldu, İnce yaşıyor mu, yazmaz mı?
Bunlar bayram namazına gidecekler midir? Kaç salak "Bayram namazı kıldılar" diye oyunu verecektir?
Hem bunları atlıyorsunuz, hem de bunlara oy istiyorsunuz Tayyip Erdoğan'ı devirmek için... İmanım tahtelbahir, bu ne biçim muhalif gazetecilik?

***


İŞTE KENDİ ADAMLARI DA SÖYLÜYOR
"CHP seçime de hazırmış. Peki, iktidara hazır mı? Hiç öyle görünmüyor. Parti iktidara gelince bugünkü iktidarın yaptığından daha farklı ne yapacak? Hangi sorunu nasıl çözecek? İşsizliği nasıl giderecek? Eğitim politikası nedir? Hangi alanlara yatırım yapacak? Gelirleri nasıl artıracak? Üretimi nasıl patlatacak?
Bunlar bilinmiyor. Partinin 'CHP.org. tr' adlı resmi sitesi var. CHP'nin izleyeceği politikaları görmek için o siteye girince karşınıza boş sayfalar çıkıyor."
Melih Aşık

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ekonomi-politik ve de alafortanfonik 10.05.2021 Pazartesi
Mavra 09.05.2021 Pazar
Kafayı yemişlerin tercihi 08.05.2021 Cumartesi
Elektronik Muharrem 07.05.2021 Cuma
Havan ile su 06.05.2021 Perşembe
Atılan taş ve ürkütülen kurbağa 05.05.2021 Çarşamba
Geriden feylesoflar 03.05.2021 Pazartesi
Arslanım benim 02.05.2021 Pazar
Nafile bayram 01.05.2021 Cumartesi
Lumpen laftan anlamaz 30.04.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA