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ENGİN ARDIÇ
Nafile bayram

Nafile bayram

01.05.2021, Cumartesi
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez... Diyorlardı.
Sömürü öyle bir devam eder ki!
Fakat buna kılıf uydurulur, "Artıdeğer sürüyor ama kamu yararına kullanılıyor" derler.
Ve hiç domates görmemiş, portakal tatmamış nesiller yetiştirirler.
Hesapça iktidarda olan maden işçileri, Sovyetler Birliği'nin son yıllarında kömür madeninden çıkınca ellerini yüzlerini yıkamaya sabun bulamıyorlardı...
Gorbaçov döneminin son zamanlarında Moskova'da papatya gibi güzel kızlar görmüştüm, bizim kapıcının karısı daha iyi giyiniyordu.
Erkeğini alkolik, kadınını orta malı yapan bir düzen kurulmuştu...
Battı.

***

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde...
Gelmiyor.
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından...
Filizlenmiyor.
"Devrimcilere" de her yıl bugün polisten düzenli olarak sopa yiyip siftinmek kalıyor.
Bununla da yetiniyorlar zaten, mutsuz olarak mutlu oluyorlar.
Oturup iyice düşünmeleri gerekirdi: Biz neyi nerede yanlış yaptık? Bu iş niçin yürümedi?
Türkiye'de sol bugün yok hükmündedir.
Eskiden de öyleydi ama hiç olmazsa sesi çıkıyordu...
Üç-beş bin çocuk kendini "devrim yakın" diye kandırıyordu.
İki kere sille yediler, 1971 ve 1980, ikisinde de kaçacak delik aradılar.
Dellenmeye kalkanlar da bunu canlarıyla ödediler.
Çünkü toplumda en küçük bir ağırlıkları da yoktu. Halkın umurunda değildiler.
Yeni bir sol düşünce üretme yetenekleri şimdi de yoktur.
"İthalat" yoluna gitmişlerdir, Batı'da ya da Doğu'da ne varsa öylece almak...
"Türkiye'ye özgü bir sosyalizm" lafı onlara küfür gibi geliyordu.
Rusya'ya özgü sosyalizm de burada bu kadar gidiyordu.

***

Türk solu "öncelikle Kemalist" olmaktan da kendini bir türlü kurtaramadı.
İnönü'yü "solun manevi lideri" sanmak da bu zavallılığın sonucudur. Parti yoktu, dernek yoktu, sendika yoktu, gazete yoktu, grev hakkı yoktu ama İnönü solun babasıydı.
O zamanlar komünist demek yasak olduğundan devrimci denilip geçiliyordu.
"Komünist olmayan sol" da kendini bir türlü onlardan sıyıramadı...
Bir ara bir umutla Ecevit'in peşine takıldılar ama hazretin birbiri ardına yarattığı fiyaskolarla sarsıldılar.
Bugün onlar da yok hükmündedir.
Peki ne olacak? Ne yapacaklar?
1 Mayıs günleri homurdanmakla yetinecekler.
Bu sene toplanmak da yasak üstelik.
Evde kutlarlar artık ve gene hükümete nefret kusarlar.
Çünkü bütün o yollar, köprüler, hastaneler, havalimanları uzaylılar için yapılıyor.
İşçi de eşek olduğu için mi oyunu gidiyor gidiyor Tayyip'e veriyor?
Bilinçsiz canım... Bir bilinçlense kafasını satırın altına uzatırdı ama bilinç yok..
Sen daha çoook nal toplarsın aziz ve muhterem devrimci kardeşim.
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