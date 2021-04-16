Sosyaldemokrat geçinenlerin sosyoloji bilimine karşı verdikleri nafile mücadele pek eğlencelidir.Bunun en güzel örneğini, lise mezunu Bülent Ecevit sergilemişti.Gençlik günlerinin CHP diktasının o faşizanuygulamasının etkisinde kalmış, kendi hayal dünyasındadiye bir safsata uydurmuştu...Beklenti aynıydı: Köy o kadar kalkınacaktı ki, köylü köyünde kalacak, şehirlere yığılmayacaktı.CHP içinde de DSP içinde de bilimden anlar geçinen ama kelle gezdiren birçok vatandaş vardı, dilleri varıp dadiyemediler.Ne yaptılar?diye biryarattılar.Kısa sürede fiyaskoyla sonuçlandı. Üstelik oradan Ecevit'in partisine bir tek oy bile çıkmadı.Bugün hâlâdiye sayıklayanlar var, kimse ciddiye almıyor.

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CHP yöneticileri ara sıra "proje yapar gibi görünmek için" birtakım saçmalıklar yumurtluyorlar.

Hemen unuttukları ve unutturmaya çalıştıkları "Orta Anadolu'da kurulacak ambalaj sanayii kenti" buna bir örnektir. Orada yurt dışından doktoralı 25 bin genç çalışacaktı, o sırada ülkemizde yurt dışından doktoralı vatandaş sayısı yalnızca 517...

Bir de "muhtarlara özel kalem müdürü" gibi abuk vaatler var tabii.

"Sivrisineğin fotoğrafını çekip gönderene ekip gönderme" gibi manyak projeleri de unutmayalım.

Şimdi de "saha raporları" hazırlıyorlarmış.

Kentteki göç sorununu ortadan kaldıracaklarmış. Nasıl mı? "Kentsel alanlarda istihdamı arttıracak ve kırsal alanlarda üretimi destekleyecek politikalar uygulanmalı" diyorlar.

Boş laftır.

"Kentsel" alanlarda istihdamı arttırırsan göç de aynı oranda hızlanır.

"Köysel" alanlarda üretimi desteklemek de oralara sanayi kurarak olmaz, ancak tarımda ırgat ve maraba sayısını çoğaltırsın.

Köyde sanayi olmaz. Orada sanayi varsa orası köy değildir.

Kaldı ki mesele yalnızca işsizlik de değildir.

Bu bir "sınıf değiştirme" kavgasıdır.

Köylü, avanak solcuları yıllarca eziliyoruz diye kandırdı ve büyük şehirlerin varoşlarını yağmaladı.

Bugün hemen hepsi gayrımenkul sahibidir.

Arslan CHP, gel sen de bir zamanlar kardeş partin SHP'nin yaptığı gibi "Belediye kaynaklarını köylüye peşkeş çekeceğim, bedavadan gecekondu dikip yerine birkaç yıl içinde apartman yapmasını sağlayacağım" de ve rahatla.

Ama "millet aç aç" teranesiyle ancak emekli Ankara memurlarını mutlu edersin.

Köylü bunu yemez.

Çünkü aç da değildir açıkta da değildir.

Seni de suya götürür susuz getirir...

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BİZ ÖLÜMSÜZ SANMIŞTIK



"Kılıçdaroğlu fanidir."

Kemal Kılıçdaroğlu