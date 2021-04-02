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ENGİN ARDIÇ
Var kanun yok kanun

Var kanun yok kanun

02.04.2021, Cuma
Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne çok kızdı ve "HDP kadar AYM de kapanmalıdır" dedi.
AVM kapatır gibi AYM kapatmak...
Elbette böyle olmaz bu iş.
AYM'yi kapatacak bir "merci" yoktur. Babayiğit de yoktur.
Peki nasıl olur?
Yeni bir anayasa yapılacaksa, oradan AYM'yi "kaldırmakla" olur (madde 146)...
Anayasal dayanağı ortadan kalkarsa bu yüksek mahkeme de kendiliğinden kapanır.

***

Anayasa Mahkemesi, "düşük" Demokrat Parti iktidarına karşı 1961 yılında getirilmiş bir "tepki tedbiridir"... Yüksek yargı, TBMM'nin iradesine doğrudan karışıyordu... Bürokrasi, Meclis'i "kendi haline" bırakamazdı!
Bunda, Adnan Menderes'in kendi Meclis grubuna "Siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz" sözü de etkili olmuştur. Aman aman, bakarsın gerçekten getirmeye kalkarlardı!... "Sivillere" güven mi olurdu canım?
Daha önce böyle bir müessese yoktu.
Atatürk cumhuriyetin kuruluşunda böyle bir "denetim mekanizması" düşünmemişti.
Gerek görmemişti.
Dolayısıyla şimdi kimse Atatürk'ten dem vurmaya kalkmasın.
Cumhuriyetin kuruluşunda "senato" da yoktu, bürokrasi onu da "sivil iktidarı dizginleyecek" bir denetim müessesesi olarak icat etti.
Elbette bunda "Bizde de Amerika'da olduğu gibi bir senato olsun, eh bir de supreme court" özentisi de rol oynadı.
"Ömür boyu doğal senatörlük" gibi rezil şeyler de yumurtladılar.
Senato üyelerinin bir kısmını da, sembolik olduğu söylenen cumhurbaşkanı atıyordu...
Devrime gel devrime... Pek demokratik bir anayasaydı canım!...
Lakin bu anayasada YÖK mök de yoktu.
Onu da 1982 yılında gene darbeci bürokratlar yumurtladılar.
Senato kondu, kalktı. AYM de konur, kalkar. Dünyanın sonu değildir.

***

Bakalım yeni bir anayasa, yeni bir fırsat olacak mıdır?
AYM, MGK, TTK, TDK, YÖK, RTÜK gibi kuruluşları sıyırıp atma fırsatı?
Yoksa havanda su mu dövülecektir, göreceğiz.

***

Bir tek şey soracağım:
Madem Atatürkçü geçiniyorsunuz, Atatürk'ün öngörmediği şeyleri "sizinkiler" yapınca mı makbul?
Ya da, Atatürk yaparsa iyi, halkın temsilcileri yaparsa tu kaka... Öyle midir?
Pardon, iki şey oldu.

***


AĞLARA GİDEN TOP, GOL DEĞERİ KAZANMADI
Beyoğlu'nda bir köpek, bir çocuğu ısırmış.
Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulmuş, falan filan.
Olay yerine sağlık ekipleri sevkedilmiş, falan filan.
Yok bordo bereliler mi sevkedilecekti?
Köpek etkisiz hale getirilmemiş, veteriner müdürlüğüne teslim edilmiş, falan filan.
Haber diye yazmışlar.
Evladım size hiç mi öğretmediler, köpek adamı ısırırsa haber değildir, adam köpeği ısırırsa haberdir...

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