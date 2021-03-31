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ENGİN ARDIÇ
Pek tutarlı maşallah

Pek tutarlı maşallah

31.03.2021, Çarşamba
Muharrem İnce, kimbilir kaçıncı kere, partisini nisan ayında kuracağını açıklamış.
Muhalif basın, yepyeni bir haber ele geçirmenin heyecanıyla, bildirdi.
Lakin, İnce partiyi nisan ayında kuracakmış ama kurmayacakmış.
Nasıl yani?
Nisan ayı içinde İçişleri Bakanlığı'na "başvuruyu" yapacaklarmış.
Eh, bu durumda parti kurulmuş olmuyormuş. Kanun öyle demiyor ama boşver...
Çünkü "Ramazan ayında parti kurulmazmış"...
Hac mevsiminin Kurban Bayramı'na denk gelmesi gibi(!), mübarek Ramazan'ın da başka işi yok, sen git de bu sene 23 Nisan'a denk düş!
Cem Yılmaz'ın oynadığı Aziz Vefa Bey'in Şerif William Lloyd'a önerdiği "din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırma" ilkesi uyarınca, parti, Ramazan'dan sonra kurulmuş olacakmış.
İyi, hiç olmazsa "iki bayram arasına" gelmiyor... Uğursuzluk çıkmasın.
Muharrem İnce halka iniyor.
Nereye çıkmıştı da oradan iniyor, bilmem artık.
Namazını da kılar, rakısını da içer maşallah.
Diyor ki, "Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak farklı bir şey"...
Ramazan'da kuruluş, bayramdan sonra açılış.
Bugün sünnet, yarın deniz.

***

Muharrem İnce temkinli konuşuyor.
"Daha başlarken, ortada fol yok yumurta yokken, 'Biz dostlarımız ile iktidar olacağız' demeyeceğiz."
Bunun zamanı varmış, Kılıçdaroğlu'nun hatası aculluk etmesi.
"Biz tek başımıza 50 artı 1'i alacağız iddiası ile ortaya çıkacağız"...
İyi.
Ama hemen ardından da ekliyor:
"Seçim yaklaştığı zaman bakacağız... Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz...
Ona göre karar vereceğiz!"
Yani, kazanmak bir yana, yüzde bilmemkaçı bile tutturmak zora girdiği noktada.
Muharrem İnce, o noktada birdenbire kendine manita yapar gibi dost tutuyor!
"İttifak kurulmaz anlamında bir şey söylemiyorum, ittifak tabii ki kurulmalıdır."
Müttefikler de herhalde eşek oldukları için, "Bu düne kadar atıp tutuyordu, şimdi paçası sıkışınca bize geldi" demeyecekler, kucak açacaklar...
O nevzuhur dostların arasında HDP de olacak mıdır?
O zaman Canan Kaftancıoğlu'nun günahı nedir?
İnce, onca laf ettiği eski partisiyle nasıl birarada olabilecektir?

***

En güzel cümlesini de en sona saklamış:
"Kavga eden bir muhalefet değil, Türkiye'yi yöneten ve yönetmek isteyenlere yol gösteren, çözüm üreten bir parti olacağız!"
Bundan iki anlam çıkıyor.
Bir: İnce, kazanamayacağını, muhalefette kalacağını kabul ve beyan ediyor!
İki: AK Parti'yi destekleyecek, ona yol gösterecek, çözüm üretmek suretiyle yardımcı olacak!
Ne kadar tutarlı ve güvenilir olduğunu da buradan anlayabilirsiniz.
Oy verecek küskünlere saygılarımızla sunarız.
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