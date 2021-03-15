15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Stop Kemal
ENGİN ARDIÇ
Stop Kemal

Stop Kemal

15.03.2021, Pazartesi
Bilindiği gibi Kemal abim bir "siyasi ahlak yasası" istiyor.
Bunun ne menem bir şey olduğunu açıklayabilmiş değil.
Kulağa hoş geliyor ya, salla gitsin.
Üstelik iktidara ahlaksız şeklinde hakaret etmek gibi "subliminal" bir keyif kaynağı...
Örneğin, milletvekillerinin vara yoğa parti değiştirmelerine mi karşı çıkıyor?
Bu yasaklanırsa, seçime giremeyecek olan bir partiye "ödünç" milletvekili verip sonra da onları geri almak mümkün olamayacaktır...
Bunu yapmaya kalkan "siyasi ahlaksız" ilan edilecektir.
Emirle partiden çıkıp emirle partiye girenler de siyasi ahlaksızlık çukurunun en dibinde sayılacaklardır.
Ayrıca, "Eğer günün birinde asıl partimin aleyhinde konuşursam Allah beni şöyle böyle yapsın" demiş olanların da ağzına biber sürülecektir...
Evet, bir de "biber yasası" gereklidir.
Biber sürme cezası, en seçkin restoran şefleri arasından seçilecek bir heyet tarafından gerçekleştirilebilir. Biberin Çarliston mu, cin biberi mi, Jalapeno mu, Wasabi mi olacağı da kanunda belirtilir.
Tövbe istiğfar edip nedamet getireceklere, özür dileyeceklere de ceza Paprika şeklinde uygulanır. Yakmaz.

***

Öte yandan, bakınız ciddiye almadığımız Değişim Partisi'nin başkanı Mustafa Sarıgül de ne demiş?
"Hangi partiden seçildiyse, o partiyle gönül bağı koptuysa o zaman lütfen parlamenterliği bırakacak."
Evet, hakçası budur.
Çünkü seçmen, küçük yerler hariç, kişiye değil partiye oy veriyor. Seçtiği mebusu çoğu zaman tanımıyor bile.
Örneğin, bendeniz İstanbul mebuslarını say deseniz sayamam. Kendi bölgemin mebuslarını bile bilmem.
Ama şu partiden ya da bu partiden mebus olmuş bir kişiyi pat diye başka bir partide görmekten de hoşlanmam.
Parti değiştirenin mebusluğu düşmelidir.
Kemal abim mertse bunu da talep etsin.
Kanun teklifi versin, bakalım genel kuruldan çıkar mı?
Eğer "Biz iktidara gelince yapacağız" derse hiç kıymeti yok, çünkü iktidara gelemeyecektir.
Hani şu, Orta Anadolu'nun adı gizli tutulan bir kentinde kuracağı, yurt dışından diplomalı yirmi beş bin gencimizin Şanghay'dan mal getirtip paketleyip paketleyip Bakü'ye göndereceği "ambalaj sanayii" projesine dönmesin...
Aslında işsizlik sorununu da böylece çözecekti ama... Getirmiyorsun ki adamı iktidara aziz halkım, sen de az değilsin ha!

***


Alçaktan uç hoca
"Ne zaman olursa olsun bilinsin ki seçimin belirleyici, en büyük, en iddialı aktörü Gelecek Partisi olacaktır."
Ahmet Davutoğlu

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çözdü 14.03.2021 Pazar
Köpürt yavrum köpürt 13.03.2021 Cumartesi
Ertuğrul faciası 12.03.2021 Cuma
Kom il fo (olması gerektiği gibi) 10.03.2021 Çarşamba
İç ve hiç 08.03.2021 Pazartesi
Gazetecilik dediğin böyle olmalı 07.03.2021 Pazar
SGP (Suriyeliler Gitsin Partisi) 06.03.2021 Cumartesi
Oraya çaput mu bağlayacak? 05.03.2021 Cuma
Bir reform daha olacaktı... 04.03.2021 Perşembe
Çarşı marşı da değil ama her şeye karşı 03.03.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA