Cumhurbaşkanımız, Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirilen AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde çok çok ilginç bir şey söyledi.

2023 seçimlerinin Türkiye için bir "kader seçimine" dönüştüğünü belirttikten sonra (ki gerçekten öyle), "Yerli ve milli bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacak" dedi.

İmdi... Bunu nasıl yorumlamalı?

Basının malum zevatı "İşte kaybedeceğini itiraf ediyor, 2023'te muhalefete geçecek" yaygarasını patlatacaktır.

Acaba öyle mi demek istedi?

Sakın "Amerikancılar ve ayrılıkçılar seçmen tarafından tasfiye edilecek" demiş olmasın?

Çünkü bugün de mevcut muhalefet yöneticilerine karşı yerli ve milli bir muhalefet anlayışı yavaş yavaş da olsa filizlenmektedir.

CHP'den kopan Muharrem İnce hareketi... İYİ Parti'nin ayrılıkçılarla içi dışlı olmasını hazmedemediği için kapıyı çarpıp giden Ümit Özdağ ve daha birçokları...

İki muhalefet bloku oluşuyor...

Bir yanda Fetullah'a ve Biden'a teslim olanlar... Onlara bel bağlayan ayrılıkçı Kürtler...

Öbür yanda bütün bunlara tepki gösterenler, aklını henüz peynir ekmekle yememiş olanlar...

Meral Hanım'ın durumu çok kritik.

Hangi yana meyledecek?

Şimdilik birincisine gibi görünüyor.

Eh, kendisi kaybeder.

Eğer partisindeki çatlak büyürse... Eğer CHP'li "gayrımemnunlar" dişe dokunur bir varlık gösterebilirlerse...

Yeni ve farklı bir muhalefete kavuştuk demektir.

"Comme il faut" derler Fransızlar.

Programa benzer bir programı var mıdır? Seçimi kazanabilir mi? Yoksa balon mudur? Bunlar ayrı konular.

Ama hiç olmazsa siyaset sahnesi daha dürüst ve temiz olur.

***



BANA BİR YA DA İKİ GÜN İZİN



Bu yasaklar biz "altmış beş üstü" takımına hiç yaramadı. Durduğumuz yerde paslandık.

Bacaklarımda "toplardamar yetmezliği" var. Kaç gecedir ağrıdan uyku uyuyamıyorum. Bugün hastanede ultrasonla Doppler testi yapılacak, sonrası Allah kerim.

Sizden bir gün izin rica ediyorum, belki ikiyi de buluruz.

Canım sıkkın... Bir gün arayla iki insan kaybettim: Biri, sınıf arkadaşım sevgili Yaşar İlksavaş, öteki benden epey küçük ama okuldan sonra tanıdığım ve çok sevdiğim Rasim Öztekin. Allah ikisine de rahmet eylesin.

Bakalım biz ne zaman...