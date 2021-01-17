Siz açmak istedikten sonra ortalıkta yelkenci çok...Fakat öyle bir talep varmış ki, Hakan 2024 yılına kadar randevu veremiyormuş...Hakan 1450 lira.Yabana atmayın, "" varmış ha...Çalışma alanı yatırım danışmanlığı değil, gayrımenkul falan da değil, astroloji.Öyle çok fazla müşteri de almıyor, haftada bir kişi. Danışma süresi üç saat." çalışıyormuşhastasının üstünde." varmış.Buna karşılık Dinçer haftada üç gün çalışıyor, her seferinde on beş saatini ayırıyor.O da 2023 yılı temmuz ayına kadar dolu.Daha önce dokuz ay sonrasına randevu verebiliyormuş ama pandemiden sonra talep çok artmış.İnsanlar öğrenmek istiyorlar, virüs kapacak mıyım?Eskiden "diye sorarlardı.Dinçer 1200 lira.Öner de 2022 aralık ayına kadar ""...Haftada dört gün kendisine danışılabiliyor." demiş.Öner pahalı: 2124 lira." da var yani.Buna karşılık "" Hande ucuz çalışıyor, Hande 1775 lira.Zeynep de insaflı, 1500 lira.Hande değişik tarifeler de uyguluyor:Doğum saatiniz belliyse 1175 lira, saat tam net değilse 2 bin lira. Çünkü daha fazla emek sarfedecek. Kızı yormayın.Zeynep daha elverişli, hemen üç ay sonraya randevu alabiliyorsunuz. Eh, ücret de düşük, piyasa durgun galiba.

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Bu işe "" takılmak isteyen avanaklar için, Internet'te bir sürü "" ve "" türediğini hatırlatalım.Fakat Baba Vanga'nın "dediğine bakıp "" ve" sevinebilirler!En iyisi Bulgarca ve "" öğrenip bu kâhinleri "okumak tabii...Tüh, ben de bir dükkân açıp bu işe takılmayı düşünüyordum ama milleti uyandırdım!Yok, bu kafayla iki yakam biraraya gelmez.Zaten tam da karar verebilmiş değilim: Böyle mi söğüşlesem, yoksa ilkokul tarih kitabı yazıp iki bin beş yüz liraya mı çaksam?