17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Gel seninle yelken açalım
ENGİN ARDIÇ
Gel seninle yelken açalım

Gel seninle yelken açalım

17.01.2021, Pazar
Siz açmak istedikten sonra ortalıkta yelkenci çok...
Fakat öyle bir talep varmış ki, Hakan 2024 yılına kadar randevu veremiyormuş...
Hakan 1450 lira.
Yabana atmayın, "danışmanlık şirketi" varmış ha...
Çalışma alanı yatırım danışmanlığı değil, gayrımenkul falan da değil, astroloji.
Öyle çok fazla müşteri de almıyor, haftada bir kişi. Danışma süresi üç saat.
"Bir ameliyat gibi" çalışıyormuş hastasının üstünde.
"Kitlesi" varmış.
Buna karşılık Dinçer haftada üç gün çalışıyor, her seferinde on beş saatini ayırıyor.
O da 2023 yılı temmuz ayına kadar dolu.
Daha önce dokuz ay sonrasına randevu verebiliyormuş ama pandemiden sonra talep çok artmış.
İnsanlar öğrenmek istiyorlar, virüs kapacak mıyım?
Eskiden "konuştuğum çocuk beni öptü, hamile kalır mıyım" diye sorarlardı.
Dinçer 1200 lira.
Öner de 2022 aralık ayına kadar "kapalı gişe"...
Haftada dört gün kendisine danışılabiliyor.
"İnsanlar çıldırmış gibi randevu istiyorlar" demiş.
Öner pahalı: 2124 lira.
"Küsuratı" da var yani.
Buna karşılık "Türk Vangası" Hande ucuz çalışıyor, Hande 1775 lira.
Zeynep de insaflı, 1500 lira.
Hande değişik tarifeler de uyguluyor:
Doğum saatiniz belliyse 1175 lira, saat tam net değilse 2 bin lira. Çünkü daha fazla emek sarfedecek. Kızı yormayın.
Zeynep daha elverişli, hemen üç ay sonraya randevu alabiliyorsunuz. Eh, ücret de düşük, piyasa durgun galiba.

***

Bu işe "online" takılmak isteyen avanaklar için, Internet'te bir sürü "çakma Baba Vanga" ve "çakma Nostradamus" türediğini hatırlatalım.
Fakat Baba Vanga'nın "2040 yılında bütün dünya komünist olacak" dediğine bakıp "ateistler" ve "diyalektik materyalistler" sevinebilirler!
En iyisi Bulgarca ve "eski Fransızca" öğrenip bu kâhinleri "orijinalinden" okumak tabii...
Tüh, ben de bir dükkân açıp bu işe takılmayı düşünüyordum ama milleti uyandırdım!
Yok, bu kafayla iki yakam biraraya gelmez.
Zaten tam da karar verebilmiş değilim: Böyle mi söğüşlesem, yoksa ilkokul tarih kitabı yazıp iki bin beş yüz liraya mı çaksam?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İsmiyle müsemma 16.01.2021 Cumartesi
Muharrem çıplak 15.01.2021 Cuma
İçi dolu turşucuk 14.01.2021 Perşembe
Tabanca çektiler 13.01.2021 Çarşamba
Güneyli bayan 11.01.2021 Pazartesi
Şişkinler 10.01.2021 Pazar
Ünsüz ünlüler 09.01.2021 Cumartesi
Kaşımayacaksın paşam 08.01.2021 Cuma
Erkekçe 07.01.2021 Perşembe
İnsanda azıcık utanma olur 06.01.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA