Aytuğ Atıcı derler bir adam varmış. Kendisi CHP'nin ""... Bilmiyorduk. Önemli bir adam mı? Değil.parti içinde.İri ve boş laflara yeni bir örnek. "" gibi bir şey.Fakat öyle de bir laf etti ki...Buraya kadarı doğru.Ama şöyle devam ediyor:Orada duralım.CHP'nin yetmiş yıldır bu tarz bir çalışmasını hatırlayamadık.Acaba muhalefete düşmeden önce, kırklı yılların sonlarında, seçmene bir "" önermişler de Demokrat Parti mi araklamış? "" istemişler de 1950 seçimine mi yetiştirememişler?istiyorlardı (bugün de Muharrem istiyor.)Darbeden sonra gerçekleşti ama bunu yapan AP değil, gene kendi adamları yani Kurucu Meclis oldu.Yoksa bunlar Demirel'e "" diye mi akıl verdiler?Sakın "" diye de projeüretmiş olmasınlar?Daha sonra belki "demişlerdir de bunu daÖzal araklamıştır...Tıpkı "projesinden deErdoğan'ın esinlendiğigibi...Projeleri hiç yok değil tabii, ama bu proje "" düzeyinde.Tövbe, "" da dediler, günahlarınıalmayalım.Acaba Özal'a "" ve "fikrini de bunlar mı verdiler?" dediler de solcu eleştirmenler mi atladılar da sağcılar sahip çıktı?" de bunlarınfikri miydi?Üniversiteye başı örtülü kızların da alınmasını istemişlerdi de biz mi atladık?Cami yapma projeleri mi vardı, bütün Anadolu şehirlerini hastanelerle donatma projeleri mi?Yok yok, herhalde kilometrelerce otoyoldan söz ediyorlar...Belki de Orhangazi Köprüsü... Belki de Çanakkale Köprüsü...I ıh... Sözünü ettikleri proje, "" dedikleri denizlerde petrol ve doğalgaz aramak olmasın?Belki "" önermişlerdir de Erdoğan bunu kabullenmiştir...Şimdi de "" istiyorlar,ister misiniz iktidar he desin?

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CHP yönetimi Aytuğ Atıcı'yı görevden almalı ve yerine, ne bileyim, Abüzittin Doğrusöz ya da Abdülgaffar Güvenilir falan gibi daha uygun bir üyesini getirmelidir. Abdürrezzak Alçaktanuçan da düşünülebilir.