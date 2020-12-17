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ENGİN ARDIÇ
Su kaçırdılar

Su kaçırdılar

17.12.2020, Perşembe
Geleneklere meydan okuyorlarmış...
Aynı zamanda bu "feminist bir ışık" tutmak oluyormuş...
İngiltere'de bir televizyon dizisi yapmışlar, kraliçe Anne Boleyn'i anlatıyor. Kaçıncı kere...
Çekip çekip bitiremedikleri konulardan biridir, Vanessa Redgrave, Genevieve Bujold, Natalie Portman, Helena Bonham Carter, Jodhi May, kimbilir kaç kişiden seyrettik... Eskilerden Merle Oberon bile varmış...
Kendine özgü başlığı ve gerdanlığındaki B harfiyle, "tarih ikonlarından" biridir.
Her türlü desiseyle Sekizinci Henry'yi kandırıp eşinden ayırması ve onunla evlenmesi, sonra da darağacında kafası kesilerek can vermesi, gene tarihin en ünlü tragedyalarından biridir.
Kraliçe Birinci Elizabeth'in de annesi.
İşte bu Anne Boleyn'i "çikolata renkli bir kıza" oynatmışlar şimdi!
"Zenci" demeye korkuyorum çünkü hakaret kabul ediliyor. Bana beyaz derlerse hakaret etmiş mi olacaklar? Hakaret olan Amerikan argosundaki "nigger" kelimesidir. (Romen hakem böyle demedi, kendi dilinde "negru" dedi ki sadece zenci demektir... Öbür türlü Romen hakemlerin kendi aralarında Romence değil hem de küfürlü İngilizce konuştuklarını kabul edeceğiz!)

***

Geleneklere meydan okurken, okumaya su kaçırmamak gerekir.
Bir kere, bu yenilen haltın feminizmle hiçbir ilgisi yoktur.
Feminist takılmak istiyorlarsa Boleyn'i bir "trans birey" yapsalardı bari!... Hatta dizinin sonunda kafası kesilmemeli, tam tersine o Henry'yi öldürmeliydi (gözü kör olasıca erkek şovenisti domuz...)
Yahu, "Madame Butterfly niçin ihtihar etti de bıçağı o Pinkerton denen alçağa saplamadı" diyen feministler var... Ölçü kaçınca, pusula şaşınca bu tür saçmalıklar öne sürülebiliyor.
İkincisi, şu artık suyu çıkmış "zenci kontenjanı" meselesi.
Kendilerini affettirmek ve zenci müşteriye şirin görünmek için dizilere kontenjan koydular, belli bir oranda oyuncu mutlaka zenci olacak!
Ne halt ettiler, bilirsiniz. Netflix'te de oynayan bir Troya dizisinde, Ahaya cengaveri Ahilleus'u zenci yaptılar!
Buna çüş denir.
Arkadaşlar, eşitlik ve demokrasi ayağından her tarihi kişiyi herkese oynatamazsınız.
Benzemek, hiç olmasa "andırmak" zorundadır.
İsterseniz Napoleon'u uzun boylu ve dalgalı sarı saçları omuzlarına düşmüş bir adama oynatın da komedi olsun.
Ahilleus esmer olabilir, sarışın olabilir ama zenci olamaz. Akıl var mantık var.
General De Gaulle'ü de 1.47'lik boyuyla Dany de Vito'ya oynatamazsınız.

***

Hayır mı diyorsunuz?
Bir Atatürk filmi yapın, Atatürk'ü bir zenciye oynatın da görün bakalım neler oluyor...
Gerçi "kara yağız" Rutkay'a oynatmışlardı ama o bir TRT müsameresiydi.
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