Fetullah'ın boklu donunu ibadet niyetine kokladıklarını biliyorduk... Böğk...Birdenbire birbirlerinin üstüne atlayıp ayakkabılarını çıkardıklarını ve pis ayaklarını öptüklerini de biliyorduk... Böğk...Fakat sonuçta bunlar yalnızca kendi "" tercihleriydi.Mideleri bulanmıyorsa sapıklara "" denirdi.Fakat başka insanlara zarar veren özellikleri de vardı.Halka ateş açmak, iki yüz elli kişi öldürmek, iki bin kişi yaralamak değil yalnızca.Sakarya Muharebesi'nde Prens Andreas'ın bile yapmadığını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamak da değil yalnızca.Haksızlıklar... Yıllara yayılmış haksızlıklar..." yerleştirmek için çok kişinin ayağını kaydırdıklarını da öğrenmiştik.Haksız disiplin cezaları... Düşük notlar... Sınıfta çaktırmalar...Askeri öğrencileri tırpanlamak, Harbiye'ye kendi veletlerini sokmak için...Şimdi bir boyutunu daha öğrendik.Kendilerinden olmayan doğru düzgün askeri öğrencileri "" elemişler.Sapasağlam, arslan gibi çocuklara çürük raporu verip tasfiye etmişler.Hem de mezun olmalarına bir ay kala.Çocukların hayatlarını kaydırmışlar.Bunlar tam 11 askeri tabip...11 şerefsiz it...Ortalıkta doktor diye dolaşan 11 namussuz.Savcı herbiri hakkında ayrı ayrı 299 yıla kadar hapis istiyor.

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Uzun söze gerek yok. Yazıyı süsleyip püslemeye de gerek yok.Bilin ki, 9 yıl da, 299 yıl da, 9 bin 999 yıl da yeseler, bunlar CHP-İPHDP- SP koalisyonu iktidara gelirse hoplayıp çıkacaklar.Joe Biden'ın emriyle serbest kalacaklar.Fetullah Türkiye'ye dönecek ve uçaktan inerken boklu donunu hafifmeşrep bir sinema yıldızı gibi bunlara fırlatacak. Öpüp koklayacaklar, yüzlerine gözlerine sürecekler.Hani bunların koğuşuna Hazret-i İsa geliyordu ya cumayı kıldırmaya, ara sıra efendimiz bile uğruyordu(!)...Bilin de oyunuzu ona göre verin.