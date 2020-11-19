İçinizde bana Mustafa Sarıgül'ün planını, programını, iktidara gelince(!) neler yapacağını söyleyebilen var mıdır?Yoktur.İçinizden bana Mustafa Sarıgül'ün niçin bunca zaman ve onca yenilgiden sonra siyasette olduğunu, niçin parti kurduğunu söyleyebilen çıkar mı?Çıkmaz.İçinizde Mustafa Sarıgül'e oy vermeyi düşünecek kimse de bulunur mu?Bulunmaz.Bakın ne demiş:Bunun ne anlama geldiğiniaçıklayabileniniz var mı? Yoktur.Acaba futbolculuk mu edecektir?Bakın daha ne demiş:Samimiyet ve içtenlik...Sarıgül çok güzel Türkçe konuşuyor.Bundan sonra vereceği demeçlerde "", "", "" gibi diğer mükemmel Türkçe örneklerini de kullanmasını dileriz.Bakın neler diyor:Bu adam parti mi kuruyorlokanta mı açıyor?Canım işte, "" şekilde konuşuyor...İyi de, bunda halkın anlayacağı bir şey de yok ki.Peki, Muharrem İnce'de var mıdır?İnce ""dan öte nesöyleyebilmiştir?Pardon, "" şeklindeki yakınmasını saymazsak.Kimin ona memişhane kapısı yüzünden oy vereceğini merak ederim.

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Adamın günahını almayalım, birtakım "" vaatleri de var. (Sarıgül'de o da yok.)Senato istiyormuş!Hangi seçmen senato isteyecek de oyunu ona göre verecek, bunu da merak ederim.Mazot 3 lira olacakmış.Bugün 6 liranın üstünde.Yüzde 50 indirim yapacak da bunu nereden "" edecek?Devlet kesesinden.1978-79 yıllarında çektiğimiz acıları bilmeyen, yaşamamış bir kuşak geldi, onlar oylarını versinler. Bizden kesik." bu ülkeye yaşattığı sıkıntıları yeniden yaşamak istemiyoruz.

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Cem Uzan da mazotu 1 lira yapacağını söylüyordu.Bütün liseleri bir çırpıda üniversite yapacak, böylece ortalığı üniversite mezunlarıyla dolduracaktı.O zamanlar bu vaatleriyle şöyle dalga geçiliyordu: