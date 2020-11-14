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Haberler Engin Ardıç İstiklal Mahkemesi de kur Muharrem
ENGİN ARDIÇ
İstiklal Mahkemesi de kur Muharrem

İstiklal Mahkemesi de kur Muharrem

14.11.2020, Cumartesi

Muharrem İnce bir yandan CHP yönetimini kıyasıya bombardımana devam ederken, bir yandan da yüzde 65 oy bekliyor, bu olmazsa yüzde 40-50'ye de razı.
Hayırlısı olsun bakalım.
Boş laflar bir yana, iki iddiası dikkatimizi çekti.
Bir: "Parti liderleri cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyor.
Eskiden de öyleydi.
Haklıdır. Bugün yürürlükte olan sistem de zaten bunu gerektirir.
Lakin bu teklif, muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisine ve de "cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır" ilkesine taban tabana zıttır.
Muharrem İnce hem bir yandan CHP'nin başına geçse ya da ayrı bir parti kursa bile muhalif ittifaktan ayrılmayacağını ısrarla belirtiyor, bir yandan da o kadar yamalı bohçayı biraraya getirebilmiş tek unsura karşı çıkıyor! Bunların ikisi birden nasıl olacak?
Eh, buna da politika diyorlar herhalde.
İki: "Senato mutlak şekilde kurulmalı" diyor.
Bürokrat vesayetinin eski güzel günlerini özlüyor.
Yani, meclis iradesine set çekecek bir "üst akıl"...
Hiçbir muhalif partinin gündeminde böyle bir "geriye dönüş" yok oysa.
Bununla oy istesin, bakalım halk ne diyecektir?
Oldu olacak "Atatürkçü reformlar" da yapsın.
Latin alfabesine geçsin, mesela yenilik olarak "x" , "w" ve "q" harflerini getirebilir, böylece halkın kuvantum fiziği formüllerini de daha kolay anlamasını sağlar.
Bize de şapka giydirsin (hiç modası yok ama böylece Batı'yı da aşarız.)
Köy Enstitüleri kursun. Kadıköy, Karaköy, Ataköy ve Bakırköy'e de isteriz.
İstiklal Mahkemeleri'ni bile kurar.
Kendisini iktidardan para yemekle suçlayan bugünkü CHP yönetimini astırır mı, bilmem artık.

***


Ayağınıza sağlık çocuklar

Türkiye'de "büyük yıldız" olarak kabul gören Sörloth ile Muriç, gittikleri Avrupa takımlarında şişmişler. (Bu Muriç ne hikmetse "Muriqi" yazılır ve fakat bizim futbol allameleri tarafından Muriç okunur! MKE Ankaragücü'nün "bastır Ankaragücü" şeklinde okunması gibi...)
Geçen yıl bizim ligde 24 gol atan, 9 da asist yapan Sörloth'un orada henüz siftahı yok. Gene Muriç, burada 15 gol 6 asistle oynamış, orada sıfır.
Bu da bizim "Avrupa'da orta halli sayılan futbolcular burada yıldız oluyorlar" görüşümüzü doğruluyor. Çocuklar sağolsunlar.

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