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ENGİN ARDIÇ
Ancak bundan medet umabiliyorlar

Ancak bundan medet umabiliyorlar

05.11.2020, Perşembe
Gürsel Tekin diye bir adam var...
Eskiden Kemal Bey'in hınk deyicisiydi, fazla sivrilince Kemal Bey tarafından törpülendi, şimdi ona sorarsanız Kemal Bey'den kötüsü yoktur.
CHP oylarının yüzde 16'ya düştüğünü itiraf eden de bu Gürsel Bey'in kendisidir.
Oyları yüzde 51'e çıkarmak gibi abuk bir umudu içinde taşıyor olmalı ki, durdu durdu okkalı bir yalan salladı.
"İzmir'de Bayraklı kaymakamlık binasının ve Kızılay kan merkezinin yıkıldığını" söyledi.
Arkasından da, kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet vatandaşının canını nasıl koruyacak, falan filan...
Hemen yalanlandı.
İnsan bu kadar yere düşer mi yahu?
"Anında" yalanlanacağını, yalanının elinde patlayacağını bile bile...
Bununla oy mu alacağını umuyor?
Seçmeni eşek mi sanıyor?
SABAH gazetesine el koymak için yanıp tutuşan bu adamın bir benzeri de var, ama bu sefer dişi, Selin Sayek Böke.
O da, "evinin hasarlı olduğunu belgelemeyene AFAD çadırı vermiyorlar" dedi. Oysa CHP belediyesi herkese veriyormuş!
Hemen yalanlandı.
1040 çadırdan 268'i boş duruyormuş, isteyen gidip kalabilirmiş.

***

Bunlar çirkini. Komiği de var.
FETÖ üyeleri, Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e gelişini gösteren bir klibin üstüne müzik döşemişler.
Faik Öztrak diye bir adam var.
Sazan gibi atlamış: "Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor!"
Hemen yalanlandı.

***

Adını andığımız kişilerden biri şimdilik ortalıkta dolanıyor ama ötekilerden biri CHP Genel Sekreteri, öteki de parti sözcüsüdür.
Vardıkları yer politikanın dibidir.
Durumları içler acısıdır.
Acınacak haldedirler.
Bunu politika sanıyorlar.
Buna küçük hesap da denmez, "acz" denir, acizlik.
Böyle devam etsinler, bakalım Muharrem İnce onları nasıl süpürür?

*

Atatürk'e, İnönü'ye ve Bayar'a hakaret ediyor

"İktidar ve küçük ortağının milletimizin başına musallat ettiği 'partili cumhurbaşkanlığı' isimli bir ucube sistem, yaşadığımız sorunların ana sebebidir."
Meral Akşener

*

Tavuk ve arpa ambarı

"Artık CHP'nin devleti yönetme zamanı gelmiştir."
Kemal Kılıçdaroğlu

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