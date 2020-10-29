Her gittiği yerde çevresine yirmi kişi kadar toplayan Muharrem İnce (dolma yapıp getiren teyze de varmış) kadrosunu da akşama sabaha açıklayacakmış.Fakat "" açıkladığı yok.Bir tek düşüncesi var: Beni CHP'den cumhurbaşkanı adayı yapın.Bunun olmayacağını da çoktan gördü, şimdi Memleket Hareketi Partisi'ni kurup oradan aday olacak.Seçmene ne diyecek? Bana oy verin.Peki kazanırsan ne yapacaksın?Atatürkçülük." hazırlıyormuş, merakla bekliyoruz.Bakalım içinde fikir olacak mı?Ama buna gerek yok, çünkü bu memlekette "" gibi, aradığınız her fikri de Atatürkçülük'te buluyorsunuz... Ne güzel.

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Mustafa Sarıgül de partisini kuruyor: Türkiye Değişim Hareketi.Umarız seçmen bu iki "" birbirine karıştırmaz.Doksanlı yıllarda "" sanıp mühürü "" basanlar da görmüştükçünkü...Partisi ne sağcıymış ne solcu!Çünkü bu kavramlar Türkiye'yi tanımlamaya yetmiyormuş, öyle diyor.Eh, futbolcu olmadığına göre, goygoycu." olduğunu söylüyor.Ne demektir bu?Hiçbir şey demek değildir. Boş laftır.Daha doğrusu, "" demektir.Eğer CHP'ye "kontenjandan beni milletvekili yapın, yoksa oylarınızı kırarım haa" demek değilse...Otuz yıl önce Bedrettin Dalan da böyle bir numara çekmiş, parti kurup sonra da DYP'ye katılmış, arkasında kendisine aşık olan gözü yaşlı MKYK üyesi bazı hanımları bırakmıştı...Fakat DYP'yi ele geçiremedi, Tansu Çiller baskın çıktı.Mustafa Sarıgül de bunu denesin, CHP'ye geri dönüp sonra da gene ele geçirmeye oynasın.Olmazsa arkadan Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Morgül falan da gelir.Rahmetli olmasaydı Yasemin Esmergül'e de bir şans tanınabilirdi.

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Bakalım bunlar yüzde kaç alırlar?" ya da "" yazmaktan utanmayan serseriler burada da bir tahminde bulunsunlar...

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Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlar, özellikle "" diye yırtınıp da şimdi "" diye cıyaklayan meslekdaşlarımın yanaklarından öperim.