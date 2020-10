Herif etinden et koparılmış gibi cıyak cıyak bağıra bağıra kendini yere atıyor, bir süre de kıvranıyor ve kalkmıyor.Eliyle çimleri dövüyor. Seyircinin uğultusu da yok ya, sesi bizim evden duyuluyor.bakıyorsun, rakip oyuncu değmemiş bile!Ve sonra kalkıp, sanki az önce bağıran o değilmiş, tazı gibi koşturmaya başlıyor.Ceza görmüyor.Neden?yalnız cezasahası içinde ve yalnızpenaltı durumlarındamı geçerli?Bacağına dokunsalar yüzünü tutuyor.Rakibeya...Ceza görmüyor.Adamın arkası dönük, elini açıyor, orada bir rakip oyuncu olduğunu biliyor ama çenesini istese de tutturamaz çünkü görmüyor, ama beriki çenesini tutup kendini yere atarsa, sarı kart...Ceza görüyor. Bir kere daha olursa, ikinci sarıdan kırmızı!Ve herhangi bir kulüpte malzemeci bile olamayacak bazı herifler ortalıkta hakem diye dolaşıyorlar.

Türkiye'de oynanan futbol çağdışıdır.

Türkiye'de futbol "durarak" oynanıyor.

Çünkü yerlilerin "mecali" yoktur ve Türkiye'de futbolun "lokomotifi" olan yabancı oyuncular yaşlıdır.

Kendi ülkesinde emeklilik çağına erişen, futbol hayatına birkaç yıl daha ittire kaktıra Türkiye'de devam ediyor (buradan da Arap ülkelerine!)

Kendi ülkesinde "orta halli" sayılan bir futbolcu burada "büyük yıldız" muamelesi görüyor.

Futbol medyası da daha bu adamların isimlerini doğru telaffuz etmekten bile aciz...

Bu insanlara milyonlar dökülüyor...

Bizim çocuklar da üç otuz paraya oynatılıyorlar.

Paradan "menajerler" ve bazı yöneticiler çöpleniyorlar.

Bizi boşverin, biz küfür eder geçeriz, ama dünyası futboldan ibaret olan, başka meşgalesi de zevki de bulunmayan lumpenlere yazıktır...

Dear Serdar

Geçirdiğin ağır hastalığın olumsuz etkileri yıllar sonra bile sürüyor olmalı. O adamın ismi Stavilanski değil, Stanislavski'dir.

Bir kere yazsan "kalem sürçmesi" deyip geçecektim, iki kere yazınca iş ciddiye bindi. Üstelik ikincisinde adamı bir de Stavilinski yapmışsın.

Elin Rus'unu ne karıştırıyorsun, sizin memleketten Lee Strasberg ya da Stella Adler'in adını ver geç.

Bu gibi durumlarda Google her zaman elinin altındadır. Sizin dilinizle söylersek: One click away!

Çok mu önemli? Değil tabii. Never mind. Whatever.

