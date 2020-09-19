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ENGİN ARDIÇ
Gaz vermeyin şunlara

Gaz vermeyin şunlara

19.09.2020, Cumartesi
Gene bir vatandaşta bir milyon dolarlık banknot "yakalanmış", hadi gene polis, gene karakol, gene adliye, gene savcılık soruşturması...
Kaç kere yazdık: O banknot bir "hoşluktan" ibarettir, üzerinde de "geçmez" diye açık seçik yazar ("not legal tender")...
Bende de var! Ne olmuş yani?
Bir milyon dolarlık o geçmez parayı beş buçuk dolara almıştım.
Evet, sertifikası neyi de var tabii.
O vatandaşın avukatı isterse benim bu yazımı da savunmasında kullansın.
Eski para koleksiyonu yapan meraklıları boşuna üzmeyiniz ve bu hobiden soğutmayınız.
Haaa, kötü niyetliyse, bir saf bulur da o banknotu "bozdurmaya" kalkarsa o zaman yakasına yapışırsınız.
Hani bir yaşlı teyzeye de avro diye Peru parası kakalamışlardı...

***

Bir diğer banknot soytarılığı, yanlış basılmış, "defolu" Türk paralarında yaşanıyor.
Hasbelkader eline geçiren çakal, elli lirasına yüz elli bin lira istiyor. Tokgözlü davranıp yalnızca elli bin isteyen de var.
Kardeşim, defolu banknot nümizmatik piyasasında elbette üzerindeki rakamdan daha fazla eder ama senin sandığın kadar da değil.
Sizi cahil muhabirler bu hale getirdiler...
Her gördüğü eski paranın resmini çekip altına "paha biçilemiyor" yazan çemişler.
Hepsine paha biçilir, öğrenmek istersen Güvendik Fişekçioğlu'nun katalogunu açar bakarsın. Gazeteciysen eğer. Üşenmezsen bana sorarsın.
İnsanımızın "havadan para kazanma" hırsını bu kadar azdırmayın, sonunda hayal kırıklığı yaşayanlar ve üzülenler gene onlar olacak.

*

Hüsn-ü kuruntu

Muharrem'in şimdilik CHP içi "bin günde memleket hareketi" var da, İyi Parti geri mi kalacak? Orada da bir "sözümüz var hareketi" çıktı!
(Sayın İnce kusura bakmasın, kendisinden 12 yaş büyük olduğum için kendi mantığına göre ona adıyla seslenebilirim.)
Bunlar parti içi muhaliflermiş. Akşener'i eleştiriyorlar.
Öte yandan parti ikinci olağan kurultayına gidiyor, kurultay sloganı "millet bizi çağırıyor" olarak saptanmış.
İyi Parti'nin son seçimde aldığı oy oranı yüzde10, Meral Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı olarak oyu yüzde 7.3...
Ama partinin borazanlığını yapan gazeteye sorarsan şu anda yüzde 38'miş!
Sizi bir çağıran var ama millet mi Joe Biden mı, bilmem artık.

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