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ENGİN ARDIÇ
Kafayı yemişler

Kafayı yemişler

16.09.2020, Çarşamba
Eskiden bu deyimin "cinsel" bir içeriği vardı, şimdi "çıldırmak" anlamında kullanılıyor...
Ülkemizde ruh sağlığının, tıpkı eğitim ve/ veya zeka düzeyi gibi, yerlere düştüğü biliniyor. Yavaş yavaş cahil bir manyaklar toplumu olma yolunda ilerliyoruz. Şimdi bir de, maymuna işkence yapıp bunu Internet'te yayınlayan ve daha da korkuncu binlerce "beğeni" alan piçler türedi.
Yerde bulduğu maskeyi alıp suratına takanlar... "Beleş" ya...
Uyaranların üstüne yürüyenler... Polise posta koyanlar... Sağlıkçı dövenler... Adım başı yeni bir "lumpen cinayeti"...
Yetmişli yıllarda "zıvanadan çıkmış" eski Türkiye de böyleydi... Türkiye kafayı yemişti.
Sağdan soldan hemen herkes TRT'ye yükleniyordu, TRT'nin dönen dünya logosunda "orak çekiç" bulan manyaklar mı arardınız, Lenin kafası sezenler mi?...
Tekel'in ürettiği o berbat Maltepe sigarasının paketinde gizli "gamalı haç" keşfedenler de vardı...
Zırvalık sağ-sol ayırımı yapmıyordu.

***

Bugün de benzer bir "histeri krizi" patlak verdi, CHP mahfillerinde "absürd" yani abes, saçma, anlamsız bir tartışma yaşanıyor.
Canan Kaftancıoğlu niçin Mustafa Kemal demiş de Atatürk dememiş?
Birbirlerine girdiler.
Atatürk bahane, parti içi mücadele şahane.
Şahane lafın gelişi tabii, bu acıklı bir güldürüdür.
Belli bir şey: CHP'de Kürtçü sosyalistlerle eski usul bürokrat Kemalistler birbirlerinin gözünü oymak üzereler.
Mustafa Kemal Paşa dersen solcu oluyormuşsun, Atatürk dersen sağcı.
Yahu ikisi de aynı kişidir!
Nutuk'ta, günümüzde çeviri gerektirecek kadar ağır bir Osmanlıca kullanan da aynı kişidir, "Avrupa'nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız ataç özlüklerin tüm ıssıları olarak baysallık, önürme ve uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar" diyen de aynı kişidir. (İsmet Paşa bakmış bakmış, "vallahi bir şey anlamadım" demiş.)
Osmanlı generali de aynı kişidir, cumhuriyet mareşali de.
Haaa, demek ki Atatürk'ün "dönemleri" var.
Atatürk devrimleri olarak bilinen devrimlerin hiçbiri yapıldığında ortada Atatürk diye birisi yoktu, Gazi Paşa vardı (bir teki hariç, kadınlara genel seçimlerde oy hakkı hariç.) Atatürk devingendir, kendisi de "beni bir kalıba sığdırmayınız" demiştir.
Meseleye "dinamik" değil de "statik" açıdan bakarsanız, Atatürk'ün çeşitli dönemlerinden birini kafanıza göre seçer, onunla övünür, ötekileri yok sayarsınız.
Mustafa Kemal Paşa'yı kurtuluş savaşının sonunda bitireni al, "ne demek efendim Mustafa Kemal, Atatürk diyeceksiniz" diyen emekli memura vur.
Biri Dersim'in öcünü almak istiyor, öteki dikta günlerini özlüyor.
Maşallah komünisti de Kemalist, faşisti de Atatürkçü.
Bakalım "Sarı Paşa'cılar" da ne zaman çıkacaklar?

***

Bunlar "şeriatçı dostlarıyla" birlikte iktidara gelecekler.
Okyanus ötesinde bunun formülü de hazırlanmış: Sünni Abdullah Gül cumhurbaşkanı, Alevi Kemal Kılıçdaroğlu başbakan...
Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan da konu mankenleri.
Peki Kaftancıoğlu neci?
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