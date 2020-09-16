Eskiden bu deyimin "" bir içeriği vardı, şimdi "" anlamında kullanılıyor...Ülkemizde ruh sağlığının, tıpkı eğitim ve/ veya zeka düzeyi gibi, yerlere düştüğü biliniyor. Yavaş yavaş cahil bir manyaklar toplumu olma yolunda ilerliyoruz. Şimdi bir de, maymuna işkence yapıp bunu Internet'te yayınlayan ve daha da korkuncu binlerce "" alan piçler türedi.Yerde bulduğu maskeyi alıp suratına takanlar... "" ya...Uyaranların üstüne yürüyenler... Polise posta koyanlar... Sağlıkçı dövenler... Adım başı yeni bir ""...Yetmişli yıllarda "" eski Türkiye de böyleydi... Türkiye kafayı yemişti.Sağdan soldan hemen herkes TRT'ye yükleniyordu, TRT'nin dönen dünya logosunda "" bulan manyaklar mı arardınız, Lenin kafası sezenler mi?...Tekel'in ürettiği o berbat Maltepe sigarasının paketinde gizli "" keşfedenler de vardı...Zırvalık sağ-sol ayırımı yapmıyordu.

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Bugün de benzer bir "" patlak verdi, CHP mahfillerinde "" yani abes, saçma, anlamsız bir tartışma yaşanıyor.Canan Kaftancıoğlu niçin Mustafa Kemal demiş de Atatürk dememiş?Birbirlerine girdiler.Atatürk bahane, parti içi mücadele şahane.Şahane lafın gelişi tabii, bu acıklı bir güldürüdür.Belli bir şey: CHP'de Kürtçü sosyalistlerle eski usul bürokrat Kemalistler birbirlerinin gözünü oymak üzereler.Mustafa Kemal Paşa dersen solcu oluyormuşsun, Atatürk dersen sağcı.Yahu ikisi de aynı kişidir!Nutuk'ta, günümüzde çeviri gerektirecek kadar ağır bir Osmanlıca kullanan da aynı kişidir, "" diyen de aynı kişidir. (İsmet Paşa bakmış bakmış, "" demiş.)Osmanlı generali de aynı kişidir, cumhuriyet mareşali de.Haaa, demek ki Atatürk'ün "" var.Atatürk devrimleri olarak bilinen devrimlerin hiçbiri yapıldığında ortada Atatürk diye birisi yoktu, Gazi Paşa vardı (bir teki hariç, kadınlara genel seçimlerde oy hakkı hariç.) Atatürk devingendir, kendisi de "" demiştir.Meseleye "" değil de "" açıdan bakarsanız, Atatürk'ün çeşitli dönemlerinden birini kafanıza göre seçer, onunla övünür, ötekileri yok sayarsınız.Mustafa Kemal Paşa'yı kurtuluş savaşının sonunda bitireni al, "" diyen emekli memura vur.Biri Dersim'in öcünü almak istiyor, öteki dikta günlerini özlüyor.Maşallah komünisti de Kemalist, faşisti de Atatürkçü.Bakalım "" da ne zaman çıkacaklar?

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Bunlar "" birlikte iktidara gelecekler.Okyanus ötesinde bunun formülü de hazırlanmış: Sünni Abdullah Gül cumhurbaşkanı, Alevi Kemal Kılıçdaroğlu başbakan...Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan da konu mankenleri.Peki Kaftancıoğlu neci?