Aman iyi be tamam, az biraz birşeyler söyledi tabii ki...Lakin, "" dedikten sonra" diye sloganatan adamı ben ciddiye almam. Alanlar otursunlar uzun uzun irdelesinler.Bu Muharrem konusu burada kapanır.Günün birine ciddiye almaya değer birşeyler söylerse yeniden açarız.

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Gelelim bir başka Muharrem'e... CHP'nin kırmakla tükenmez genel başkan yardımcılarından Muharrem Erkek... Partide hukuk ve seçim işlerine bakıyor...Muhalif gazeteciler, "demişler, o da söylemiş.Eskiye dönmekten sözetmiyorlarmış, yepyeni bir sistem öneriyorlarmış.Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, partisiz cumhurbaşkanı, falan.Maşallah yepyeni!Var var, yenilikler de var.Hükümet kurmak kolay, düşürmek zor olacakmış. (Bugün zor değil imkansız, niçin beğenmiyorsunuz?)Bunun dışında "" falan gibi konuyla hiç ilgisi olmayan fiyakalı laflar da etmiş, gazete yarıaydınlarını gıdıklamak için.Cumhurbaşkanı, partiden olabilirmiş ama seçilir seçilmez partisiyle ilgisi kesilecekmiş...Evet, çok yeni canım! Daha önce hiç duymamıştık.Haa, bir de diyor ki, ""...Hani sembolikti bu zat?Aktör olmakla da yetinmeyecek, "" bir aktör olacak...Bu tiyatroya ona buna kitap fırlatmak da dahil midir?Aktör olacak da ne oynayacak?Birilerini zorla başbakan mı yapacak?Yoksa zinde kuvvetleri göreve mi çağıracak?

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Gelin şunu erkekçe itiraf edin:İstediğiniz, güçlendirme yaldızıyla yutturmaya çalıştığınız parlamentarizm falan değildir.İstediğiniz, on sekiz yıl önce halkın eline geçmiş ve on sekiz yıldır da onun elinde bulunan iktidarı onun elinden alıp yeniden bürokrasiye vermektir!Vesayete dönmektir.Ki, "" muhabbetineyeniden başlayabilesiniz...Bayağı bir özlediniz.