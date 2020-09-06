06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Güçlendirilmiş bürokratik sistem
ENGİN ARDIÇ
Güçlendirilmiş bürokratik sistem

Güçlendirilmiş bürokratik sistem

06.09.2020, Pazar
Aman iyi be tamam, az biraz birşeyler söyledi tabii ki...
Lakin, "bu bir muhalefet hareketi değildir" dedikten sonra "iktidar, iktidar, iktidar" diye slogan atan adamı ben ciddiye almam. Alanlar otursunlar uzun uzun irdelesinler.
Bu Muharrem konusu burada kapanır.
Günün birine ciddiye almaya değer birşeyler söylerse yeniden açarız.

***

Gelelim bir başka Muharrem'e... CHP'nin kırmakla tükenmez genel başkan yardımcılarından Muharrem Erkek... Partide hukuk ve seçim işlerine bakıyor...
Muhalif gazeteciler, "bunlar ikide bir 'nedir şu güçlendirilmiş parlamenter sistem, anlatın da anlayalım' diye sorup duruyorlar, iki şey söyle de şuraya yazalım bari" demişler, o da söylemiş.
Eskiye dönmekten sözetmiyorlarmış, yepyeni bir sistem öneriyorlarmış.
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, partisiz cumhurbaşkanı, falan.
Maşallah yepyeni!
Var var, yenilikler de var.
Hükümet kurmak kolay, düşürmek zor olacakmış. (Bugün zor değil imkansız, niçin beğenmiyorsunuz?)
Bunun dışında "sağlıklı ekosistem" falan gibi konuyla hiç ilgisi olmayan fiyakalı laflar da etmiş, gazete yarıaydınlarını gıdıklamak için.
Cumhurbaşkanı, partiden olabilirmiş ama seçilir seçilmez partisiyle ilgisi kesilecekmiş...
Evet, çok yeni canım! Daha önce hiç duymamıştık.
Haa, bir de diyor ki, "cumhurbaşkanı siyasi krizlerin çözümünde önemli bir aktör olacak"...
Hani sembolikti bu zat?
Aktör olmakla da yetinmeyecek, "önemli" bir aktör olacak...
Bu tiyatroya ona buna kitap fırlatmak da dahil midir?
Aktör olacak da ne oynayacak?
Birilerini zorla başbakan mı yapacak?
Yoksa zinde kuvvetleri göreve mi çağıracak?

***

Gelin şunu erkekçe itiraf edin:
İstediğiniz, güçlendirme yaldızıyla yutturmaya çalıştığınız parlamentarizm falan değildir.
İstediğiniz, on sekiz yıl önce halkın eline geçmiş ve on sekiz yıldır da onun elinde bulunan iktidarı onun elinden alıp yeniden bürokrasiye vermektir!
Vesayete dönmektir.
Ki, "genç subaylar rahatsız, yaşlı subaylar huzursuz, ışıkları sabaha kadar sönmedi" muhabbetine yeniden başlayabilesiniz...
Bayağı bir özlediniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Muharrem’in altın günü 05.09.2020 Cumartesi
Bizimle hanginiz dalga geçiyor? 04.09.2020 Cuma
Boş konuşuyor 03.09.2020 Perşembe
Otobüsün içi boş 02.09.2020 Çarşamba
Güçlendirsek de mi saklasak 31.08.2020 Pazartesi
Çiğ Kemalizm 30.08.2020 Pazar
Miçotakis Türk ajanı mı? 29.08.2020 Cumartesi
Yenilgiye de yanılgıya da doymazlar 28.08.2020 Cuma
Ana ile kadı 27.08.2020 Perşembe
Goygoylu curcuna 26.08.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA