Yunan başbakanı, Adriyatik'te Yunan karasularını 6 milden 12 mile çıkaracak bir kanun tasarısı hazırlamış.Yunan meclisi Vouli elbette kabul edecektir.Miçotakis aslında bir ""...sözü de bunu gösteriyor.Yunanistan'ın Atlantik Okyanusu'na kıyısı olmadığına göre, hangi deniz alanının kastedildiği çok açık.İtalya'yla hiçbir sorun yaşamazlar ama bu, Türkiye'yle savaş demektir.Türkiye, Ege'de Yunan karasularının tek taraflı olarak 12 mile çıkarılmasını savaş nedeni sayacağını yirmi beş yıl önce meclis kararına bağlamıştır.Böyle bir durumda Ege'de Yunan karasularının oranı yüzde 40'tan yüzde 70'e çıkar.Bu durumda İstanbul'dan İzmir'e vapur bile gönderemeyiz çünkü Yunan karasularına girmiş oluruz, sokmazlar.Ayvalık'tan balıkçı sandalı bile kaldıramayız.Bu, savaş demektir ve Türkiye geri basamaz.Bunu kabul edecek hiçbir Türk hükümeti de ayakta kalamaz.Adriyatik'le başlıyorlar, tepkimizi ölçecekler.Yüz bulurlarsa daha da ileri gidecekler.İşin matrağı da şudur: Buna daha önce eski başbakan Çipras kalkışmış, reddeden de Miçotakis olmuştu!

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Lakin bu sefer Yunanistan'ın karşısında, yüz yıl önce olduğu gibi yıkılmış bir devlet, dağılmış bir ordu yoktur.Yeni kurulma sancıları çeken yeni bir Türk devleti de yok, kırık dökük Osmanlı birliklerinden milli bir ordu oluşturmaya çalışan yorgun Türk savaşçıları da, levazım sorunları yüzünden tüfeğine kayış yerine ip bağlayan gariban asker de...Ayrıca kendilerine tıpkı Mustafa Kemal Paşa gibi cevap verecek bir Tayyip Erdoğan var.Bu savaş kısa sürer.Birkaç saatlik bir çatışma, pek pek birkaç gün.Bu sefer Yunan ordusu kaptırıp Polatlı tren istasyonuna kadar gelemez.Kara harekatı ancak Trakya'da yapılır ama sonuç alınmaz.Esas olarak bir deniz ve hava çarpışması ya da çarpışmaları şeklinde cereyan eder. Kıbrıs'a da yansır.Ve de bir yandan ABD öbür yandan AB bu savaşa mutlaka müdahale eder ve durdururlar. Kimse "" hayalleri kurmasın. Ne onlar Ankara'ya girerler ne de biz Atina'ya. Ne onlar İzmir'i alabilirler ne biz Selanik'i. O devirler geçmiştir.Lakin, Tayyip Erdoğan bu sefer seçimi öyle yüzde elli artı bilmemkaçla değil, "" kazanır!Miçotakis, Erdoğan'a mı çalışıyor?Türk askerine atacakları her kurşun, seçimde misliyle oy olarak Erdoğan'a geri gelir...Tayyip düşmanları, Yunan hayranı Türk entelleri, Kürt devleti kurdurmaya çalışan allameler, Joe Biden'ın çocukları, bir yolunu bulup bunu Yunan hükümetine anlatmalılar...