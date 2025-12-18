Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

EMEKLİ MAAŞINI HANGİ ÖDEME BELİRLİYOR?

Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur kişinin çalışırken ödenen primleri. Yani SGK'ya bildirilen brüt maaşı. Bu maaşlar ne kadar yüksek ise emekli aylığı da yüksek oluyor. Çünkü sigortalının tüm çalışma hayatındaki maaşları hesaba katılıyor. Bunun yanında çalışılan gün sayısı da etkili oluyor.