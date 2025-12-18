Viral Galeri Viral Tıkla Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

Yeni yılla birlikte güncelleme katsayıları değişecek ve bu değişiklik emekli maaşlarının yeniden hesaplanmasına yol açacak. Emekli aylıklarının belirlenmesinde enflasyon ve ekonomik büyüme temel kriterler olarak öne çıkıyor. Güncelleme katsayısındaki artış ya da azalış, emekli aylıklarının doğrudan seyrini etkileyecek. Peki emekli maaşı hangi unsurlara göre hesaplanıyor, güncelleme katsayısı nasıl belirleniyor? İşte merak edilen formüller ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:32
Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

Emekli aylıkları hesaplanırken kullanılan güncelleme katsayıları her yıl yeniden hesaplanıyor. Bu hesaplama enflasyon ve büyüme rakamları ile yapılıyor. Bu durum emeklilerin her yıl hesaplarını değiştiriyor.

Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

Peki, emekli maaşı hangi formüllerle hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar.

Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

EMEKLİ MAAŞINI HANGİ ÖDEME BELİRLİYOR?
Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur kişinin çalışırken ödenen primleri. Yani SGK'ya bildirilen brüt maaşı. Bu maaşlar ne kadar yüksek ise emekli aylığı da yüksek oluyor. Çünkü sigortalının tüm çalışma hayatındaki maaşları hesaba katılıyor. Bunun yanında çalışılan gün sayısı da etkili oluyor.

Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

AYLIK HESAPLAMASINDA HANGİ VERİLER KULLANILIYOR?
-Çalışırken alınan brüt maaşa göre ödenen primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)
-Primlerin çarpıldığı Aylık Bağlama Oranı (ABO)
-Önceki yılın enflasyon oranı -Önceki yılki büyümenin yüzde 30'u
-İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları (Ocak ve Temmuz zamları)

Emekliye yeni maaş hesabı! Ne zaman emekli olmak avantajlı?

HANGİ DÖNEMLER ETKİLİ OLUYOR?
Emekli aylığı hesaplanırken üç döneme bakılıyor. 9 Eylül 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı hesap yapılıyor. Bu hesaplar toplanıp emekli aylığı belirleniyor.

SON DAKİKA