Hep söylerim: Türkiye'de bir insan tipi vardır, bilmez, bilmediğini de bilmez, öğrenmek de istemez, öğretene de kızar.Ne hikmetse bunlar da genellikle Kemalist çevrelerden çıkarlar.sanan da vardıriçlerinde.Geçen gün emekli bir yüksek bürokrat, "" ileri sürüyordu...Kızar mısın sabaha mı bırakırsın?İsterseniz Muazzez'e soralım.Gene bir başka budala, "" sözediyordu...Ne anlama geldiğini sorsan söyleyemez, çünkü böyle bir şey yoktur.Okumuş cahillerdir bunlar, ve de en tehlikelisidir. Okuma yazma bilmeyen çobana kurban olayım.

***

Bakınız adam ne demiş:Batı bölgelerimizin Yunan işgalindenkurtuluşunun günüdür, evet.Lakin bunun saltanat ve hilafetle ilgisi yoktur.30 Ağustos zaferinden 2 ay sonra saltanat, 19 ay sonra da hilafet kaldırılmıştır.Türkiye Büyük Millet Meclisi isteseydi saltanatı Yunan ordusuna karşı son ve kesin saldırıya kalkışmadan önce de kaldırabilir miydi? Kaldırabilirdi.İsteseydi ilk açıldığı gün, 23 Nisan 1920'de bile kaldırabilir miydi? Evet.Üstelik bu daha anlamlı olurdu.İsteseydi padişahı "" olarak yerinde tutabilir miydi?Tutabilirdi. (Vahdettin, İttihatçılar'ın Abdülhamid'e yaptıkları gibi tahttan indirilir, onun yerine İkinci Abdülmecid, hatta onu atlayarak onun oğlu "" Ömer Faruk Efendi "" adıyla padişah yapılabilirdi...) İsteseydi, hilafeti yerli yerinde tutabilir miydi?Tutabilirdi. Nitekim kaldırmak için cumhuriyet rejiminin "" beklenmiştir, bu arada altı ay geçmiştir.Elbette bunları yapacak olanlar Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları değillerdi.Fakat mecliste bir grup daha vardı...Onlar ağır basabilselerdi...

***

Okumuş cahiller, Birinci Meclis'in baştan aşağı "" oluştuğunu sanırlar. Onlara öyle öğretilmiştir, onlar da anlayıp dinlemeden, araştırıp öğrenmeden kabullenmişlerdir.Mebuslar içinde padişahı ve halifeyi kurtarmak isteyenler azımsanmayacak sayıdaydı.Bunlar "" edilmişlerdir.İsmet Paşa'nın Lozan'da imzaladığı antlaşmayı da beğenmedikleri için 1923 seçimlerine sokulmamışlardır.Evrensel demokrasi acaba böyle bir şey mi oluyor?