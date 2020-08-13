Artık nefesler tutuldu...Öyle derler ya, maç başlamadan önce...Oysa kimsenin nefesini tuttuğu falan yoktur.Zorlu mücadele başlıyor... En dandik maç bile zorlu mücadeledir maşallah.Bir dederler hani,kimsenin hazırlıkmazırlık yaptığı yoktur,çocuklar yerlerinialmışlar, kazıkgibi öylece duruphakemin düdüğünübeklemektedirler...Bugün de Muharrem İnce'nin zorlu mücadelesi bekleniyor, basın nefesini tutmuş.Hiçbir şey söylemeyecek.Topu taca atacak.Daha maçın ilk dakikasında...

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Kendilerini CHP'yigörevli hisseden Murat Karayalçınve Hikmet Çetin, önce Kılıçdaroğlu'yla,sonra da İnce'yle görüşmüşler, iki tarafadatavsiye etmişler.Kılıçdaroğlu pek fazla yüz vermemiş.İnce sanki daha bir yumuşak ve esnek davranmış.Bugünaçıklamasını bekliyorsanız daha çok tutarsınız siz o nefesi...ifadelerden kaçınacakmış.O zaman niçin kalkışıyorsun böyle işlere?Partiyle köprüleri atmayacakmış.Masayı devirmeyecekmiş.Ne anlatacak peki, kuantum fiziği mi?Seçim gecesi olup bitenleri anlatacakmış.O gece sarhoş olup yamulmamış, bu lafı Tuncay Özkan çıkarmış.Eee? Bize ne bundan?Aradan iki yıldan fazla zaman geçmiş, o gece yerlere düşmüş olsa ne olur, sabaha kadar ayakta durmuş olsa ne değişir?mı?Kazandı. İnce'ye alkol muayenesi yapılsaydı o mu kazanmış sayılacaktı?Malum,suçlayacak.Bu da hiç yeni sayılmaz.Başka ne diyecek?diyecek. Bunu da biliyoruz.İstersedesin,bunu da bilmeyen kalmadı.Ama diyemez... Çünkü "kimseye küskün olmadığını" söyleyen de kendisi!Hem küsüyor hem küsmüyor...Hem CHP'den ayrılıyor hem ayrılmıyor...Hem parti kuruyor hem kurmuyor...Çünkü neticede,Top çeviriyor.Bize ne canım, lider diye bunun peşine düşecekler düşünsünler.Hani var ya karpuz toplayanlar, onlar herhalde...