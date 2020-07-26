Daha ne yapsın, diyorlar... Partileri yani... CHP...Halk cahil olduğu için CHP'ye oy vermiyormuş, halk bir okusa herkes koşa koşa oyunu CHP'ye yağdıracak...Bu kafa hiç değişmiyor.CHP elinden gelen her şeyi yapıyormuş.Yolsuzlukları dile getiriyormuş ama kimse aldırmıyormuş.Muhalefet etmeyi yolsuzluk kovalamak sanıyorlar.Çünkü herkesi çay içip erken yatan Ankara memuru sanıyorlar.Medya iktidarın elindeymiş. Onun için söz söyleyecek yer bulamıyorlarmış.Gazeteleri çarçur, televizyon kanalları dandik, halk ilgi göstermiyor, suçu kendilerinde aramıyorlar.Tam tersine, öyle bir sallıyorlar ki "" diye, bu balonla öncekendi kendilerini yalanladıklarının farkındadeğiller.Sonra da hüsran...Yahu bu kadar okunuyoruz, bu kadar seyrediliyoruz, gene iktidara dönemiyoruz...Acaba "" cümlesi hiç akıllarına gelmişmidir?Koftiden ambalaj sanayii kenti demedik tabii...Ama yok yok, bu "" ya, demek ki arkadan iktidarın kendisi de gelecekmiş.

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Sol hizip, çıkara çıkara hiçbir karizması, hiçbir özelliği olmayan bir adamcağız çıkarabiliyor.O da "" diye kendi kendine kanatlanıp uçuyor.Sağ hizip, "" diyor ama son tahlilde siyasi sahtekar olduğu için bunu nasıl yapacağını bilemiyor.Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösteriyorlar, şimdi de Abdullah Gül'ü aday göstermeye kalkıyorlar ama gidip de Ayasofya'da iki rekat namaz kılmayı beceremiyorlar.Muharrem İnce kadar bile "" yapmayı bilemediler.Seccadesini taşın üstüne serdi, rakı göbeğini salıverip namazını kıldı. Keşke içkiyi de bıraksa da seçim geceleri bir daha yamulmasa...Oysa namazla niyazla ilgisi olmayan kolej kızı Tansu Çiller bile oradaydı.Acaba çatı adayı ben olur muyum diye bir umut belki de...Sağcıydı ya doksanlı yıllarda.Cumhurbaşkanı Çiller, başbakan Akşener...Her yer bal dök yala, her köşeden nefis yemek kokuları yükseliyor... İlginç bir Türkiye...

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Ellili yıllarda bir seçim öncesi... 1954 ya da 1957...İsmet Paşa'ya demişler ki, "Peki demiş paşa.Konuşmuş konuşmuş, giderken de "" demiş!Becerip de binlerce müminle birlikte Ayasofya'da iki rekat namaz bile kılmaya cesaret edemeyenlerin sağa açılmaları da bu kadardır işte.