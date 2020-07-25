25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Lenin misin be mübarek?
ENGİN ARDIÇ
Lenin misin be mübarek?

Lenin misin be mübarek?

25.07.2020, Cumartesi
Bir komedi filmi gibi seyrettiğimiz ve pek de eğlendiğimiz CHP'de ve de o CHP'nin kurultayında gene eşsiz "gag"lar yer aldı...
Hani Charlie Chaplin'in ayağı kayar, düşer, onunla birlikte zincirleme sekiz kişi daha devrilir...
Ne dediği ve ne istediği belli olmayan bir genel başkan adayı vardı, Aytuğ Atıcı. Biliyorsunuz.
Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz.
Hatta bunun bir "danışıklı dövüş" olduğu da söylenmişti.
Bir de Tolga Yarman vardı, "bugünkü CHP'yi çok daha iyi bir CHP yapmak için oradaydı"...
Efendim? Hayır, Muharrem İnce yoktu.
CHP'nin "solcu" arslan parçaları da ortalıkta görünmediler.
Tövbe, onları "temsilen" İlhan Cihaner çıktı.
Cihaner, "gelecek için biz" grubunun temsilcisi.
Bu bir pop grubu değil, sol grubu.
Cihaner müthiş şeyler söylüyor.
"Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var" diyor.
Böylece Atatürk'ü, İnönü'yü, Ecevit'i bir çırpıda yok saydı!
Son zamanlarda pek moda olan "lidersiz parti" saçmalığından etkilenmiş... Lakin, Ali Babacan onu "biz lidersiz olacağız" değil, "liderimizin Abdullah Gül olduğunu şimdilik gizli tutacağız" anlamında söylemişti.
Cihaner, "bende karizma sıfır, benden lider mider olmaz, ciddiye almayın" diyecek değil ya... Onu kendi çevresinde Babacan bile söyleyemiyor.

***

Şimdi sıkı durunuz:
İlhan Cihaner, "CHP Genel Başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur" dedi.
Waoow...
Cihaner meğerse büyük bir devrimciymiş.
Lenin'in bile başaramadığı bir işe soyunuyor.
Çıkık elmacık kemiği yok, çekik göz yok, Troçki gibi keçi sakal yok, Stalin gibi posbıyık yok, hatta Hitler gibi "pis bıyık" da yok, dünyayı neyinle değiştiriyorsun?
Ama kişi değil "konum" belirleyici olduğuna göre isterse Kemal Kılıçdaroğlu bile dünyayı değiştirebilir.
Demek ki Deniz Baykal da yapabilirdi.
Konumunun kıymetini bilseydi hatta Altan Öymen bile.
Değiştirmediler, hata ettiler. Dünyayı değiştirme ve tarihe geçme fırsatı eline geçmiş, niçin değiştirmiyorsun?
Ancak, bunun aşamaları var.
Cihaner diyor ki: "Önce partimizi, sonra ülkemizi, sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz." Ne talipleri vardı, ne doktorlar mühendisler istedi de kız mı istemedi yoksa?
Keşke ufak atsaydın da civcivler de yararlansalardı...
Dünyayı boşverin, önce "kafanızı" değiştirin, bu bile büyük başarı olacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Jaketatay da giy! 24.07.2020 Cuma
Yalan söylüyorsun Altan Abi 23.07.2020 Perşembe
Kuyruklu yalan 22.07.2020 Çarşamba
Kemalist Parti mi geliyor? 20.07.2020 Pazartesi
Varlığı bir çığlıktı 19.07.2020 Pazar
İstihareye yatanlar 18.07.2020 Cumartesi
Muhalefete dandik proje önerileri 17.07.2020 Cuma
Hilafetin faydası yok 16.07.2020 Perşembe
Müze devrimi 15.07.2020 Çarşamba
Osmanlı’nın intikamı 13.07.2020 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA