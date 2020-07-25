Bir komedi filmi gibi seyrettiğimiz ve pek de eğlendiğimiz CHP'de ve de o CHP'nin kurultayında gene eşsiz ""lar yer aldı...Hani Charlie Chaplin'in ayağı kayar, düşer, onunla birlikte zincirleme sekiz kişi daha devrilir...Ne dediği ve ne istediği belli olmayan bir genel başkan adayı vardı, Aytuğ Atıcı. Biliyorsunuz.Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz.Hatta bunun bir "" olduğu da söylenmişti.Bir de Tolga Yarman vardı, ""...Efendim? Hayır, Muharrem İnce yoktu.CHP'nin "" arslan parçaları da ortalıkta görünmediler.Tövbe, onları "" İlhan Cihaner çıktı.Cihaner, "" grubunun temsilcisi.Bu bir pop grubu değil, sol grubu.Cihaner müthiş şeyler söylüyor." diyor.Böylece Atatürk'ü, İnönü'yü, Ecevit'i bir çırpıda yok saydı!Son zamanlarda pek moda olan "" saçmalığından etkilenmiş... Lakin, Ali Babacan onu "" değil, "" anlamında söylemişti.Cihaner, "diyecek değil ya... Onu kendi çevresindeBabacan bile söyleyemiyor.

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Şimdi sıkı durunuz:İlhan Cihaner, "" dedi.Waoow...Cihaner meğerse büyük bir devrimciymiş.Lenin'in bile başaramadığı bir işe soyunuyor.Çıkık elmacık kemiği yok, çekik göz yok, Troçki gibi keçi sakal yok, Stalin gibi posbıyık yok, hatta Hitler gibi "" da yok, dünyayı neyinle değiştiriyorsun?Ama kişi değil "" belirleyici olduğuna göre isterse Kemal Kılıçdaroğlu bile dünyayı değiştirebilir.Demek ki Deniz Baykal da yapabilirdi.Konumunun kıymetini bilseydi hatta Altan Öymen bile.Değiştirmediler, hata ettiler. Dünyayı değiştirme ve tarihe geçme fırsatı eline geçmiş, niçin değiştirmiyorsun?Ancak, bunun aşamaları var.Cihaner diyor ki: "Ne talipleri vardı, ne doktorlar mühendisleristedi de kız mı istemedi yoksa?Keşke ufak atsaydın da civcivler de yararlansalardı...Dünyayı boşverin, önce "" değiştirin, bu bile büyük başarı olacaktır.