06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Garantili iktidar yolu
ENGİN ARDIÇ
Garantili iktidar yolu

Garantili iktidar yolu

06.07.2020, Pazartesi
Bildik bir encümen kavgası...
Barolar yasası tartışılacağına İsmet Paşa tartışılmış, ilginç yanı da bu.
TBMM Adalet Komisyonu'nda, AK Parti üyesi "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz" demiş, CHP'li üyeler çıldırmışlar.
Bravo. İsmet Paşa'ya sahip çıkarak çok oy toplarsınız siz...
"Biz halkın partisi falan değil bürokrasinin partisiyiz" diye bas bas bağırmış olursunuz.
"Atatürk'ün meclisinde kimse İsmet Paşa'ya Führer diyemez" demiş CHP'li bir üye.
Führer demiyor ki, Führer'le "irtibatından" sözediyor
.Keşke önce Türkçe öğrenseniz de sonra Türkler'den oy isteseniz...
Ama "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına böyle hakaret edemezsin" demeyi biliyorlar.
Cevabını da alıyorlar: "Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına 'diktatör' diyeceksiniz, cevabı aldıktan sonra da sinirleneceksiniz"...
Taşı gediğine koyan gene AK Partili.

***

Evet, İsmet Paşa'ya Führer diyemezsiniz.
Führer paralara kendi resmini koydurmamıştı.
İsmet Paşa böyle mi yaptı ki ona Führer diyorsunuz?
Stalin bile koydurmamıştı, Stalin'in bile yapmadığını yapana diktatör mü denirmiş?
"Partinin değişmez genel başkanı" sıfatını parti tüzüğüne koyduran adama Führer mi denir?
Dense dense Milli Şef denir!
Gerçek Atatürkçüler darılmasınlar diye ona da Ebedi Şef dersiniz, kimse ağzını açamaz.
Varlık Vergisi çıkarır, gayrımüslimleri, özellikle Yahudi işadamlarını ezer geçersiniz, Führer böyle mi yaptı? Ilgıt ılgıt Yahudi sevgisiyle doluydu.
Aşkale'de toplama kampı açar, onlara taş kırdırırsınız... Führer kamp mı kurmuştu?
Dachau, Auschwitz, Maidanek, Treblinka birbirinden güzel tatil beldeleriydi.
Milli Şef keyfi isterse çok partili sisteme döner, isterse bir yıl sonra bütün sol partileri kapatıverir, bunun Führer'le ne alakası var?
İsterse Almanya'ya krom satar, dilerse savaş ilan eder, Führer nire İnönü nire?

***

Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret edilemez ama siz Celal Bayar'a edebilirsiniz...
İdamına da karar verirsiniz.
Çünkü Celal Bayar cumhurbaşkanı değil tapu katibiydi.
Meclise "Gazi meclis, Atatürk'ün meclisi" dersiniz ama sonra onu hem de iki kere kapatıverirsiniz...

***

Bravo. Bu kafayla devam ediniz.
Hele Z kuşağı çok iyi bilir bu işleri, çok anlar İsmet Paşa'dan... Oylarını toplayıverirsiniz.
Gerçek yüzünüzü açık edin, iktidara gelirsiniz. Çünkü halkımız bürokrat sevgisiyle dopdoludur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bitsin artık bu zırva 05.07.2020 Pazar
Kuşak da kuşakmış haa 04.07.2020 Cumartesi
Bataklığı kurutmak 03.07.2020 Cuma
Haydin ibadet vaktidir 02.07.2020 Perşembe
Tatlı gelir! 01.07.2020 Çarşamba
Başka şekiller 29.06.2020 Pazartesi
Pazar eğlencesi 28.06.2020 Pazar
Sınıfsal 27.06.2020 Cumartesi
Eski tadı yok 26.06.2020 Cuma
Manyak yatağı 25.06.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA