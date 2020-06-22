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ENGİN ARDIÇ
Çaykovski Çay Evi

Çaykovski Çay Evi

22.06.2020, Pazartesi
Bir tarihte Bodrum'da görmüştüm, bir kebapçıda "Alexander Kebab" yazıyordu...
"İskender" gerçeğini çözemeyen Batılılar şimdi ona kısaca "kebab" deyip geçiyorlar.
Peki, buncağızı bilemeyenlere "aile salonu" kavramını nasıl öğreteceksiniz?
Çünkü gene gözümle gördüm, bir kahvehanede "we have family saloon upstairs" yazıyordu... Yukarıda aile salonumuz vardır...

***

"Yurdum insanı" tabir edilen insan kategorisi harikalar yaratmaya devam ediyor.
Bizde "Meşhur Olmayan Gıdı Gıdı Kokoreç" salonu bile var.
"Severse Döner" döner salonu...
Sevmiyorsa da başka yere gider kuru fasulye yer.
"Bir durum mu var" sorusundan kinaye "Bi Dürüm mü Var" dürümcüsü de gördük.
Hayrettir, mi'yi ayrı yazmışlardı. Bu kültür düzeyine sosyal medya kullanıcılarının çoğunda rastlanmaz, esnafta var.
"Figaro Berberi" falan artık fazla "entel" kaldı, orada tıraş olan hiç kimse Sevil Berberi'ni tanımaz, berberin ismini Sevil sanabilir. Bayan berber.
Fakat "Fatmazel Güzellik Salonu" var.
Adı Fatma olan bir matmazel işletiyor olmalı...
Keza, "Bulgur King"...
Eloğlunun Burger King'i varsa bizim de Bulgur King'imiz olacak tabii.
Eloğlu Pierre Cardin diye bir marka üretirse...
Bizim Mardinli de tutar "Piyer Mardin" dükkanını açar tabii.
Batmanlı vatandaşlarımızın "Batman" filminden telif hakkı istemeleri gibi.
"Fast food" seven Facebook kullanıcılarının hizmetine de "Facefood" sunulmuştur.
"CenabEt Lokantası" da var.
Çocuğun adı Cenap olmalı ama fazla iş yaptığını sanmam.
Bunun gibi, "Totoş Pastanesi"ni duyunca da insan bir tuhaf oluyor. Yok, ben orada oturmam.
"Vuruşkan Süt Ürünleri" de tehlikeli bir yere benziyor, uzak durmalı.
Ama '"Don ki Şort İç Giyim"den alışveriş ederim, adam hem kültürlü hem de mizah duygusuna sahip.

***

Fakat hiçbiri, "Çaykovski Çay Evi"nin düzeyine ulaşamaz. Evet, bu da var.
Tövbe, şununla çekişirler:
"Tea January"... Çay ocağı...
Sözlükten bakmış, "ocak" kelimesinin karşılığı olarak "january" görmüş, almış koymuş tabelasına.
Siz şimdi dalga geçersiniz.
O yerlere göklere sığdıramadığınız Google, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın adını İngilizce'ye tercüme etmiş, "Fahrettin Husband" yapmıştı!


Tanrı kraliçeyi korusun

"'Son Sümer Kraliçesi' olarak anılan Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ 107 yaşına girdi."
Hürriyet gazetesi
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