Bir tarihte Bodrum'da görmüştüm, bir kebapçıda "" yazıyordu..." gerçeğini çözemeyen Batılılar şimdi ona kısaca "" deyip geçiyorlar.Peki, buncağızı bilemeyenlere "" kavramını nasıl öğreteceksiniz?Çünkü gene gözümle gördüm, bir kahvehanede "" yazıyordu... Yukarıda aile salonumuz vardır...

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" tabir edilen insan kategorisi harikalar yaratmaya devam ediyor.Bizde "" salonu bile var." döner salonu...Sevmiyorsa da başka yere gider kuru fasulye yer." sorusundan kinaye "" dürümcüsü de gördük.Hayrettir, mi'yi ayrı yazmışlardı. Bu kültür düzeyine sosyal medya kullanıcılarının çoğunda rastlanmaz, esnafta var." falan artık fazla "entel" kaldı, orada tıraş olan hiç kimse Sevil Berberi'ni tanımaz, berberin ismini Sevil sanabilir. Bayan berber.Fakat "" var.Adı Fatma olan bir matmazel işletiyor olmalı...Keza, ""...Eloğlunun Burger King'i varsa bizim de Bulgur King'imiz olacak tabii.Eloğlu Pierre Cardin diye bir marka üretirse...Bizim Mardinli de tutar "" dükkanını açar tabii.Batmanlı vatandaşlarımızın "" filminden telif hakkı istemeleri gibi." seven Facebook kullanıcılarının hizmetine de "" sunulmuştur." davar.Çocuğun adı Cenap olmalı ama fazla iş yaptığını sanmam.Bunun gibi, ""ni duyunca da insan bir tuhaf oluyor. Yok, ben orada oturmam." de tehlikeli biryere benziyor, uzak durmalı.Ama '""den alışveriş ederim,adam hem kültürlühem de mizah duygusunasahip.

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Fakat hiçbiri, ""nin düzeyine ulaşamaz. Evet, bu da var.Tövbe, şununla çekişirler:"... Çay ocağı...Sözlükten bakmış, "" kelimesinin karşılığı olarak "" görmüş, almış koymuş tabelasına.Siz şimdi dalga geçersiniz.O yerlere göklere sığdıramadığınız Google, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın adını İngilizce'ye tercüme etmiş, "" yapmıştı!Hürriyet gazetesi