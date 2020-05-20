Muhterem Kemalistler...Yıllarca ve yıllarca bize Atatürk'ün Samsun'a "" mavalını okudunuz.Hem de "" boğuşaboğuşa..." bir vapurla...Artık yapamıyorsunuz.Yıllarca ve yıllarca Atatürk'ün "" gerçeğini bizden sakladınız.Bu Atatürk'ün büyüklüğüne gölge mi düşürecekti? Elbette hayır.Amacınız onu "" tabii...Öyle insanüstü, öyle doğaüstü bir varlıktı ki, biz sıradan faniler gibi kardeşi mardeşi olamazdı.(Peki Makbule Hanım'ı ne yapacaktınız?)Yıllarca ve yıllarca, Selanik'te çekilmiş alakasız bir asker resmini bize "" diye yutturdunuz...Atatürk'ün o resme bakıp "" demiş olduğu meydana çıkınca da sağ kulağınızın üstüne yattınız.Atatürk'ün ömrünün son beş ayında alınmış olan ve birkaç kere binebildiği Savarona'yı da sanki "" gibi pazarladınız. O gemiyi kutsal saydınız.İsmet Paşa'nın otuzlu yıllarda bir "" kurmak istemiş olduğunu Attila İlhan yazmasaydı belki de hiç bilemeyecektik... Atatürk'ün onu nasıl paylamış olduğunu açıklamak da hiç işinize gelmedi.Falih Rıfkı gibi bir adamın kitaplarını bile sansür ettiniz.Atatürk'ün "" dediği Armstrong'un "" adlı biyografisini de yıllarca yasakladınız.İngiliz kralı Edward, yanında metresi Mrs. Wallis Simpson olduğu halde yatıyla bir Akdeniz gezisine çıkmış, o arada üç günlüğüne İstanbul'a da uğramıştı.Bunu "" diye sattınız.Madem ki Atatürk'e o kadar hayrandı, niçin zahmet edip Ankara'ya gitmedi de Atatürk İstanbul'a onu görmeye geldi?

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Halka sürekli hakaret ettiniz.Sonunda da kaçak inşaatçı esnafa kaldınız.Oh olsun.Sizden öğrenebildiğimiz tek şey de Atatürk'ün leblebiyi havaya atıp ağzıyla tuttuğu oldu.Bu önemli bilgi için size teşekkür ederiz.Atatürk'ü rahat bırakın artık. Kullanmaya çalışmayın.CHP'li gazetecilerden...Kemal Kılıçdaroğlu