Yepyeniii bir hayat geliiir... Bizdeee ve her yerdeee...

Yorum yapmayalım, kötü kişi oluyoruz, gazete okuyalım:Nerede? Avcılar'da.Devam edelim:Okuyalım, okuyalım. Hep Tolstoy muokuyacağız, bunları da okuyalım.."

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Avcılar böyle.Bir de Kağıthane, Sancaktepe ve Bağcılar'a bakalım. Mutena semtler...."" ve ruhsatıda olmayan bir işyeri de mühürlenerekkapatılmış.Gazete, "demiş...Aman demeyin kardeşim!Ben dedim de başıma neler geldi...Meseleye olumlu yönden bakalım.Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından...Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından...Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir...Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor...Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...Şüpheniz mi vardı?