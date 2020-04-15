Kolaylıkla hatırlanacağı gibi, İstanbul'un belediye reisi İmamoğlu'nun asıl soyadı Müdafa...Aile ismi böyleymiş, sonra babası değiştirmiş." kokuyor.ANAP'tan siyasete atılınca mı değiştirmiş ne... "" seçmeni gıdıklayacaklar...Böyle esen yellere göre zırt pırt soyadı değiştirilebiliyorsa, keşke şimdi de "" yapsaydı...Ya da Ekrem Tatilcioğlu, daha güzel.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kayınbabası da İlhan Ümit Kaftancıoğlu... 12 Eylül öncesi teröre kurban gitmişti...Onun da asıl ismi Garip Tatar.Ne kadar halktan, ne kadar "" kokan bir isim...Solcu bir yazar için bundan güzel imza olur muydu, önemli bir yazar olmasa bile...Değiştirmiş, İlhan Ümit Kaftancıoğlu yapmış.Böylece "" kokmuş.Okkalı bir isim ha, maşallah Osmanlı sadrazamı gibi...Bunu yapmasaydı, hanım bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Tatar olacaktı.Ne yani, bu isimle domuz yenemez miydi?Yenirdi canım...Yeter ki kalbin temiz olsun!Gene kolaylıkla hatırlanacağı gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl soyadı da Karabulut olacaktı...Değiştirmişler.Faşistlerin "" geldiğiniyani bizden daha Türk olduğunu ısrarlaiddia ettikleri Kemal Karabulut yeterince Türkgörünmüyor muymuş?Ne güzel bir "" kokabilirdi, Kemal Karabulut... Karaoğlan Ecevit'i de çağrıştırırdı.(Ecevit'in ailesi Osmanlı aristokrasisinden geliyordu ama zarar yok.)İktidarın üstüne bir kara bulut gibi çökerdi...Kılıçdaroğlu hiç de "" gibi durmuyor.O hiç sevmedikleri Osmanlı'yı fena halde hatırlatıyor.Hani var ya, "" falan...Nedir bunlarda bu "" telaşı?Bunlar solcu ya, ondan olmalı.Sonra da biz "" deyince Karabulut, pardon, Kılıçdaroğlu bize saydırmış...Sana demedik ki Horasan çocuğu, market yağmalamak için birbirinin üstüne maskesiz çıkanlara dedik.

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İşte şu Ekrem Müdafa, sokağa çıkma yasağında faşistlerin gazetesini dağıttı, hem de bedava dağıttı.Bir gazete bedava dağıtılmaya tenezzül edecek duruma düştüyse, çekiver kuyruğunu... Batanlar böyle böyle batmışlardı.Sonra iş anlaşıldı, neredeyse bütün CHP'li belediyeler bunu yapmışlar." falan değil, danışıklı dövüş, anlaşmalı ve de planlı.Bu hafta sonu gene sokağa çıkma yasağı var, bakalım Ekrem ve Ekremler ne yapacaklar?"Sözcü'yü taraf olmadığı için dağıttık."Muğla ilinin CHP ilçe başkanları