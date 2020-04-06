Milli gururumuz, medar-ı iftiharımız, büyük sanatçı Aleyna Tilki'nin evden çıkamaması hepimizi derin bir üzüntüye garketti.

Henüz Leyla Gencer gibi "İtalyalar'a" gönderememiş olsak da, kendisi çok kuvvetli bir muganniyedir. (Zaten İtalya şu anda kötü durumda, gidecek de ne yapacak?)

Yaşa takılmış... 1 Ocak 2000 tarihinden bu yana doğanlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ya, dilber yıldızımız 28 Mart 2000 doğumlu olduğu için yasak kapsamına girmiş...

Yani "üç ayla" kaçırmış oluyor özgürlüğü...

Eh, necip Türk matbuatı hep "emeklilikte yaşa takılanlarla" uğraşıyordu, bu sefer de böyle takılana takılıyor.

Fakat değerli primadonna Aleyna meseleye olgunlukla yaklaşıyor, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an" diyor.

Öyleyse necip matbuatın aklına girip çıkan nedir?



İstanbul sermayesinin üniversitesi

Esas olarak Amerika'da yaşayan ve çalışan, ama burada Koç Üniversitesi'nde de "misafir öğretim üyesi" olarak bulunan Profesör Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi'nden kovuldu.

Kendisi, bir televizyon programında "Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun, ülkemle gurur duyuyorum" demişti...

Duymayacaksın.

Ne yapacaksın? Ayaklanan gençlerin dinlenebilmeleri için otelinin kapılarını açacak, onlara oda tahsis edeceksin. Banyo da yaparlar, ter atarlar.

İstersen, mağazalarına, asilere yardım için tentürdiyot ve sargı bezi bulundurmaları ve hatta internet bağlantısı sağlamaları için emir de verebilirsin.

Yok, bu Koç değildi, onun sol bacağıydı.



Lümpen aldırmıyor

Virüsten korkmayan kahraman lümpenimiz, büyük şehirlere giriş çıkış yasağını "delmenin" kendince yolunu bulmuş.

WhatsApp grupları oluşturmuşlar (bizim lümpen ileri teknolojiyi de izler), birbirleriyle haberleşiyorlar, "Şu köyden geçin, oradaki uygulama daha gevşek" diye uyarı gönderiyorlarmış...

"Uygulama noktasına iki saat kala falanca ilacı alırsanız ateşiniz düşer" şeklinde uyarılar da varmış...

Daha "direkt" çakallar da var:

Polise "Tesisat işi yapıyorum, günübirlik gidip döneceğim" diyen de çıktı, "Memlekette fındık ağaçlarım var, onlara gübre atıp hemen geleceğim" diyen de.

Birisi de "Biz seyahat planını önceden yapmıştık, siz kararı açıklamakta geç kaldınız, bize ne, kabahat sizin" demiş.

Neyse ki artık "virüsle cinsel ilişki kuramayacaklarını" öğrendiler. Bu da bir kazançtır.