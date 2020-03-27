Faşist muhalefet ille de "" yasağı istiyor ve bununda "" yürütülmesiniarzu ediyor.Hesap bellidir: Hele ipler Tayyip Erdoğan'ın elinden çıkıp ordunun eline geçsin, gerisi Allah kerim... Özledikleri bürokrat diktasının yeniden kurulabileceğini sanıyorlar.Buna ulaşmak için de ilk bekledikleri, ölü sayısının çok artması, binlere, on binlere vurması.diye de laf kıvırtıyorlarki, "kovuşturmaya uğramasınlar.Hoşnutsuzluk doruk yapsın, millet kafayı hepten yiyip birbirinin gırtlağına sarılsın, açlık başgöstersin, işler zıvanadan çıksın...Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak uğruna bütün bunlardan mutlu olacaklar.Bunlar iyice çakal olanları.İçlerinde hepten dangalak olanlar da var, onlar da virüsün yaşlı AK Partililer'i "" ve bunların sayılarının böylece azalmasını bekliyorlar!Tehlike, alafranga bürokrat diktası değil, alaturka FETÖ kepazeliğidir.

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Sosyalizmin s'sinden haberi olmayan birçok yarı-aydın da "kaos çıkarsa sosyalizm gelir" diye ellerini ovuşturuyor.

Sosyalizm "sağlık sigortası yapmak" değildir. Hadi cahil Amerikalılar öyle sanıyorlar da bizim yerli ahmaklara ne oluyor, anlamak zor.

Sosyalizm, devletin zorunluluktan dolayı "bazı fabrikalara" el koyması da değildir. Ona "devlet kapitalizmi" denir.

Sosyalizm kaostan doğmaz, kaosu "kullanır", ondan yararlanır. Dünya savaşından bunalmış ve barışı özleyen Rus halkını 1917 yılında kullandığı gibi.

Bir ülkede sosyalizmin kurulması için önce güçlü bir teoriye, sonra da gerçekçi bir pratiğe ihtiyaç vardır. Bu büyük dönüşümü uygulamaya koyacak, sayıca sınırlı da olsa çok güçlü ve kararlı bir örgüt, bunun başında da esaslı bir lider şarttır.

Türkiye'de bunların hiçbiri yoktur. Amerika'da da yoktur.

Yarın "gel al, memleket senin" desen apışıp kalırlar.

Sosyalizm, otuz yıl önce Sovyetler Birliği çöktüğünde eşekten düşmüş karpuza döndüğü gibi, bu "pandemi" sırasında da gözüne fener tutulmuş tavşan benzeri olup bitenleri mal mal seyretmektedir...

Zavallı Türk sosyalistleri fraksiyon çatışmalarında birbirlerini bıçaklayacak yerde keşke böyle beklenmedik bir gelişmede neler yapabileceklerini oturup düşünecek çapa sahip olabilselerdi...

Lenin çok önceden biliyordu ve hazırlığını yapmıştı.

Ama bizim solun onun kadar gaddar ve zalim bir lideri olmaması belki de olumlu bir puan...

Yoksa memleketi berbat ederlerdi.

Böyle bir durumda Amerika'ya da kaçamazsınız, orası da berbat.



Tarihi gerçekler

"Aziz Nesin saçlarını kendi keserdi. Aziz ağabey tuvalet kağıdı da kullanmazdı."

Melih Aşık (Milliyet gazetesi)