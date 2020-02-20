Kemal Bey demokrattır.Kemal Bey "" karşıdır.Bu demokrat Kemal Bey, bütün CHP kurultaylarına, hem ilçelerde, hem illerde, hem de partinin asıl büyük kurultayına "" verdi.Öyle istek, temenni, telkin falan değil, talimat.Bir yandan çatlak ses çıkaranları partiden atıyor...Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen falan...Muharrem İnce daha ileri giderse onu da atar, neyse ki İnce dişe dokunur bir rakip değil, herhangi bir taşra politikacısı... Taşra lisesinin fizik hocası... Kuantum biliyormuş, başka bir marifeti yok... Şimdilik ilişmiyor.Fakat o çatlak sesler sandıklara yansıyor.İyi kötü... Yansıyabildiği kadar...İstanbul il kurultayında 677 delege vardı.Demokratik tek aday Canan Kaftancıoğlu bunlardan ancak 444'ünün oyunu alabildi...İzmir'de 611 delege vardı.Demokratik tek aday Deniz Yücel bunlardan ancak 253'ünün oyunu alabildi.Bakalım iki ay sonra, asıl kurultayda Kemal Bey delegelerin kaçta kaçının oyunu alabilecek?Kazanacağı kesin de, oy oranı?...

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Sizde bu pısırıklık, bu korkaklık olduğu sürece hep böyle olacak.Niçin homurdanmakla yetiniyorsunuz da hoplayıp kalkmıyorsunuz?Niçin kıyam etmiyorsunuz?Deniz Baykal'ı devirmeyi bildiniz de, bunu niçin devirmiyorsunuz?Adam gözünüzün içine baka baka sizinle dalga geçiyor." şeklinde özetlediği o uysallığınıza güveniyor.Koyun gibi davrandığınız sürece sizi bir kırkan bulunacaktır.2023 yılında çatı adayı olarak "" Abdullah Gül'ü gösterecek, siz de tıpış tıpış gidip oyunuzu vereceksiniz arslan Kemalistler...Ekmeleddin İhsanoğlu'na da tıpış tıpış verdiğiniz gibi.Ama lideriniz yok, değil mi?Siz "" değilmiydiniz, daha büyük lider miolur?Ne bekliyorsunuz, yattığı yerden kalkıp Samsun'a gitmesini mi?

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Belki de Selahattin Demirtaş solcu, Abdullah Gül liberaldir.

Tayyip nefretiyle, belki Gezi ayaklanmasında da mesele ağaçtı!

Belki Osman Kavala, Ahmet Altan, Can Dündar falan da özgürlük savaşçılarıdır.

Belki HDP'nin PKK ile bir "iltisakı" yoktur.

Belki menzili Malezya'yı tutan helikopter de hazır bekliyor...

Belki Kemal Bey Çanakkale'ye ağaç bile dikmiştir.

Belki yurt dışından doktoralı yirmi beş bin gencimiz de Çin'den mal getirtip Azerbaycan'a satmak için sizi bekliyor... Dikkat edin, virüslü olmasın...

Belki Atatürk kırklı yıllarda birçok kanun da çıkarmıştır.

Bu kafayla devam edin arslanlar.

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Ufak at da civcivler de yesin



"Yüz binlerce insan çöp konteynerlerinden besleniyor."

Kemal Kılıçdaroğlu