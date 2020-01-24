Farkında mısınız, CHP çevreleri uzun süredir "" lafını unuttular. İşi kakara kukarayla götürüyorlar." politikası mıdır bu?Ben sosyaldemokrat olsam, CHP sağa açılacaksa niçin oy vereyim? (Tabii onlar sağdan "" falan anlıyorlar.)Oturur, "" diye düşünürüm.Yerlere göklere sığdıramadıkları Ecevit'in "" da merak eder ve sorgularım.Hiç. Evet, hiç.Ecevit iki kere başardığı oy patlamasını "" için (oraya demokrasi götürdüğü için demedim çünkü bu bir palavradır), ve de "" için yapmıştı.Atatürk asla sosyaldemokrat değildi.İnönü hiç mi hiç değildi.Altmışlı yıllarda gene Ecevit marifetiyle piyasaya sürdüğü "" politikası, solculuktan değil, gelişmekte olan Türkiye İşçi Partisi'nin önünü kesmek için tezgahlanmıştı.Öyle olmasa, Demirel'le anlaşıp seçim kanununu değiştirmez ve TİP'in bir daha meclise girebilmesini önlemezdi.Çaresiz kalmış solu sokağa iten İnönü olmuştur.Faşist hükümete başbakan ve bakan veren de İnönü olmuştur.Cahil ahmaklar öğensinler de gene İnönü'yü sosyaldemokrat sanmaya devam etsinler.

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Karl Marx, sosyalizmi hiçbir zaman bir "" olarak düşünmemişti...Bunu saptıran, değiştiren, isterseniz yozlaştıran diyelim, Lenin'dir.Bu da Sovyetler'de işçi sınıfının kapitalist ülkelerde bile artık görülmeyen boyutlarda sömürülmesine yol açtı!Sosyaldemokrasi de, sosyalizmin "" şeklidir. Bu da bir kalkınma programı değil, bir "" programıdır.Sömürüyü ortadan kaldırmaz, Sömürüyü komünizm bile ortadan kaldırmaz.Sosyaldemokrasi, sömürünün "" ve çalışan insanın refah pastasından daha büyükçe bir pay almasını sağlar.Ama bunun için de ortada bir pasta bulunması gerekir.İsveç gibi ileri ülkelerde denenmiş, orada bile ekonominin çarklarını yavaşlatmıştır.Çalışan işçi ayda 900 kron, işsiz kalan da devletten 800 kron alıyordu... Böylece yan gelip yatıyorlardı (özellikle Türkler!)İsveç çaresiz kaldı ve liberalizme döndü.Yunanistan sosyaldemokrasi uygulamaya kalktı ve battı.Çünkü bizimki gibi ülkelerde sosyaldemokrasi "" yol açıyor... Pasta olmayınca ya bol keseden borç alıp onu yiyorlar ya da tencerenin dibini kazıyorlar." gayretiyle bir kişilik işi dokuz kişiye yaptırmak yani.Türkiye'de eskaza sosyaldemokrasi iktidara gelse, ekonomi hemen birkaç yıl içinde şapa oturur.Böylece de kalkınma ve kapitalist gelişme baltalanmış olur.İsterseniz deneyin de aç kalın.CHP'nin elindeki belediyeleri izleyiniz, birkaç yıla kadar batışı "" düzeyde göreceksiniz.İki yüz kişi kovup yerine üç yüz kişi almak, size küçük bir ipucu verir.Zaten Türkiye'de muhalefet dediğin "" felsefesinden ibarettir. Nasrettin Hoca'nın "" sızlanması...