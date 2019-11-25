Çok yalan söylüyor. Sürekli. Gözümüzün içine baka baka...Yalanı yüzüne vurulunca muazzam bir pişkinlikle hemen çark ediyor.Yüzü asla kızarmıyor.Tam tersine, hemen zeytinyağı gibi üste çıkıyor.Utanma ve sıkılma yeteneği, ar damarı, çatlamış değil, hiç yok.Onu bunu "" olmakla suçluyor ama tekkesini çok sert bir diktayla yönetiyor.Çevresine çöreklenmiş küçük bir "" var, ona yaslanıyor.Bu adam bulunduğu mevkiye rezil bir kumpas sayesinde geldi." dedi, hemen ertesi gün yüz seksen derece çark etti.Bu adam güvenilir bir siyasetçi değildir.Bu adam, adam harcamayı da çok seviyor.Kendisine en ufak bir eleştiri getiren hemen herkesi bir şekilde yoketti.Kendi koltuğunu korumak için de, kazanamayacağı çok belli olan birçok kişiyi "" diye öne sürdü, harcadı...Bu çıkar kavgasında İslamcılar'la da işbirliği yapmaktan çekinmedi, faşistlerle de, Kürtçüler'le de...PKK üyelerine "" demekten de sıkılmadı.Bu adam Türkiye'yi yurt dışına sürekli gammazlıyor.Bu adam emperyalist Amerikan dış politikasına ve IMF'ye "" olmaya hazırlanıyor.Bu adamın Atatürk'le uzaktan yakından bir ilgisi yok. Rengi belli değil, rengi yok.Ama kendilerine Atatürkçü süsü vermiş faşistler onu destekliyorlar, onun rakiplerine de en iğrenç kumpasları kuruyorlar.Faşist gazeteyle "" çizgisinde örtüşüyorlar.Faşist yazarlar da ona "" uyduruk bir şecere yaratarak arka çıkmışlardı... Onlar da utanmadılar.

***

Üstelik de çok cahil.söyleyebilecek kadar cahil." söyleyebilecekkadar uçmuş.Bu hatayı ilkokul öğrencisi yapmaz.Bu adam o partinin başına hiç yakışmıyor.Aslında hiçbir partinin başına yakışmıyor.Söylemediğim şeyleri söylemişim gibi çarpıtarak birtakım faşistleri üstüme saldırtmaktan da utanmamıştı...Benim için "" demişti.Ben de onun için "" diyorum.Partisi bu adamdan mutlaka kurtulmalı ve Türkiye'yi de kurtarmalıdır.