Ortalıkta "Atatürk kılığında" dolaşan bir adam var. Ara sıra piyasaya çıkıyor.Kılığında dedim çünkü üniforma giymiş.Kendisi mi akıl etmiş yoksa birileri, belli değil.Yok, bu, 19 Mayıs günleri Atatürk kılığına sokulan ve Dolmabahçe'den çatanaya binerkendiye demeç veren çocuklardan değil...Bu adam Atatürk'e gerçekten benziyor.Saçları sarı. Arkaya taralı.Atatürk'ün son yıllarına... Ellili yaşlarına... Hasta olduğu döneme...Madalya, çizmeler falan tamam da, palaska göbeğini fena sıkmış.Üniformayı çekip ortalıkta geziniyor.Vatandaşlar da onunla "selfie" çekiyorlar.Böylece Atatürk'le resim çektirmiş sayılıyorlar. Mutlu oluyorlar.Bu "çakma Atatürk" harmandalı da oynarmış, zeybeği çok severmiş.Hem "etkinliklerden para almıyorum" demiş, hem de "belediyeler sanatçı çağırıp para veriyor da ben beş bin lira alınca niye rahatsız olunuyor" diye eklemiş."Özel olarak Atatürk gibi giyinmiyorum" demeye de utanmamış.İlber Ortaylı bu olaya "rezalet" demiş. "Turistik vodvil" olarak nitelemiş.Atatürkçü Düşünce Derneği bile dayanamayıp "ticari ve şahsi bir yöne çekti, her gün yapılan bir mesleğe ve ticari bir faaliyete dönüştürdü" buyurmuş.Olayı "istismar" olarak nitelemiş.

***

Bu rezalete emeği geçen herkese yürekten teşekkürü borç bilirim.

Yıllardır söylemeye çalıştıklarımı bundan daha güzel hiçbir şey ve hiç kimse kanıtlayamazdı.

***

Bonjour Monsieur

"Atatürk'ü anlamak hepimizin görevi." Kemal Kılıçdaroğlu