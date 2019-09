Demirel türbesi

Süleyman Demirel'in "anıt mezarı" açılmış.

Anıt "kabir" demek Demirel'i Atatürk'e "eş koşmak" anlamına geleceğinden, kabir demiyorlar, mezar diyorlar.

Biri Ankara'da, öteki Isparta'da.

Kabir Rasattepe'de, mezar Çalcatepe'de.

Mezar, kabirden sonra "kurulduğu alan bakımından" Türkiye'nin en büyük anıt mezarıymış...

Mezar 58 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.

Şaka değil, 58 bin metrekare. (Anıtkabir 750 bin metrekareymiş.) Bu memlekette altı yüz yıl hiçbir padişah türbesi abartılı boyutlarda yapılmamıştır.

Demirel'in mezarı bir "su deposuna" benzetilmiş... "Sarmal" bir görüntüsü var, kaplaması aşağıya doğru dönerek açılıyor ve yere kadar iniyor...

Yani, mezarın üstünde yükselen 30 metrelik kule...

Bunun bir nedeni varmış.

Bu sarmal görüntü "halkı buraya çekmek adına" verilmiş, müzesinin müdürü öyle diyor.

Her gördüğü sarmala sarılan halkımıza orada alışveriş imkânları da sağlanmalıydı...

Demirel AVM...

Demirel sağlığında "halkı birleştirici bir lider" olarak tanınmışmış (yok yahu?), şimdi bu sarmal sayesinde de mezarı ziyaret edenler adeta Demirel'e sarılıyorlarmış...

Çaput bağlama yeri de var mıdır?

Çocuğu olmayan kadınlar, koca bulamayan kızlar orayı Telli Baba'ya çevirmeyecekler mi? Halkımızı bu zevkten niçin mahrum ediyorsunuz?

Hayrat yok mu hayrat?

Sebil de yok... Çok ayıp...

Fakat anıt mezara ayrıca 9 adet de "mini baraj" eklenmiş.

"Barajlar kralı" sıfatı hatırlatılıyor.

Asker koysalardı, geleni gideni sopalasaydı...

Böylece "darbelerin Demirel'i" özdeyişi de hatırlatılmış olurdu... *** Böyle her canı sıkılan, her gözüne kestirdiği politikacıya anıt mezar mı yapacak?

Mezar merhumun çapıyla orantılıysa (Allah gecinden versin) Erdoğan'a gökdelen dikmek gerekir.

İnönü niçin Anıtkabir'in bir ucunda mazlum mazlum yatıyor?

Bir ara orayı Washington'un Arlington devlet mezarlığına çevirmiştiniz...

Cemal Gürsel de oradaydı, sonra "çıkarıldı"...

Bu Atatürk'e hakaret sayılmaz mıydı?

Oldu olacak Tağmaç'ı, Batur'u, Gürler'i, hatta Evren'i, Şahinkaya'yı falan da gömseydiniz...

Evren'in başına bir "Filistin askısı" dikerdiniz 45 metre... Yakışırdı...

Atatürk'ün anayasasını çiğneyip yürürlükten kaldıran adam, Atatürk'le başlı ayaklı yatıyordu...

Şimdi de paralardan Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini koyan adam uzaktan Atatürk'e el sallıyor.



İyi ki söyledin

"Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır." Kemal Kılıçdaroğlu



Waaoow

"CHP'nin rehini değiliz, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesinde değiliz." Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Sözcüsü

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın