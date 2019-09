Mal fabrikası

Türkiye'de çok güzel şeyler oluyor.

On binlerce öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmaya göre: İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yüzde 40'ı okuduğunu anlamıyormuş...

Ama biraz daha büyüyünce "sosyal medyada" fikirlerini bildirecekler. Ona buna çatacaklar.

Yapılan Türkçe testinde de bütün soruları doğru yanıtlayanların oranı yüzde 3.55 olmuş...

Çocuklar "fende" daha başarılı:

Bütün soruları doğru yanıtlayanlar yüzde 6...

"Akıl yürütmeye dayalı" soruları öğrencilerin yarısı yapamamış.

Hepi topu 30 soru ha... 15 Türkçe sorusu, 15 de fen sorusu...

Ama azıcık büyüsünler, bol bol akıl yürütecekler.

Hatta siyasi fikirleri bile olacak.

Gene de bunlar "elit" sayılırlar, çünkü ülkemizde eğitim düzeyi ortalaması ilkokul üç...

"Türkiye'de ilkokul öğretmenleri bile intelligentsiya sayılırlar" derdi hocam Şerif Mardin. *** Gazetelerde eğitim sorununa eğilen yazarların köşelerinde şöyle cümleler okuyoruz:

-Geçen sene 9. sınıfta bulunan öğrencim hiç okuma yazma bilmiyordu!

Çüş demeden okumaya devam ediniz:

-Tanıdığım var, 10. sınıfta ve yazma bilmiyor.

-Her gün okula gelip yine okuma yazması olmayanlar da var.

-Toplama çıkarma yapamayan lise öğrencileri var.

-Liseye gelen çocuk çarpım tablosu bilmiyor.

-Sekizinci sınıflar okuduğunu anlamıyor, konuşamıyor. *** Ama Internet'e giriyorlar.

YouTube izliyorlar.

Cep telefonları, yani ellerinde kamera var. Bol bol "selfie" çekiyorlar.

On sekizi doldurunca oy hakları da olacak.

Hatta milletvekili seçilme hakları da...

Yemin metnini nasıl okuyacaklar kürsüden?

Şimdilik dertleri oy almak değil, "like" almak...

Arkadaşları yok, "tabletleri" var...

Milyonlarca "izleyenleri" var, hepsi yapayalnız... *** Ben sizi "layklamıyorum" yavrum, I don't like you... Ama size acıyorum... Nota bilmeyen şarkıcılar bana küfür etmeye devam etsinler.

