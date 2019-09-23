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Bazı kadınlar sakallı erkek, bazı kadınlar sakalsız erkek severler.Bizim aklımız ermez. Zevk meselesidir, karışılamaz.Ancak, "" iş biraz tuhaflaşıyor.Üstelik bunlar karışıyorlar.Ekrem İmamoğlu, İETT şoförlerine sakal yasağı koymuş.Kucaklayacaktı ya...İlle de "" istiyor.Acıların kadını Bergen'in "" diye bir arabesk şarkısı vardı...Kenan Evren de sakallı öğretim üyelerine hastaydı.Emir verdi: Bütün akademisyenler sakallarını kesecek!Asker tıraş oluyordu ya, sivil de olacaktı.Direnemeyip kesen oldu, direnip istifayı basan oldu...İşte gördüğünüz gibi CHP yavaş yavaş ama emin adımlarla "" dönüyor. Bunlar bürokrat ayarlarıdır.Halkla ilgisi yoktur.Bakalım arkasından, başı örtülü belediye çalışanı hanımlara örtünme yasağı da gelecek midir?Eh, bir CHP iktidarının memlekete getireceği yenilikler konusunda aydınlanmış oldunuz.O hanımlar şimdi "" diye de endişe ediyorlar...Giremeyecek.Fabrika ayarlarında böyle bir şey yok.

İşin en ilginç yanı, sakal yasağının "muasır medeniyet seviyesinin gereği" gibi pazarlanmasıdır. Çağdaş uygarlık düzeyi...

Oysa bugün Batı'da sakal, özelikle "pis sakal" modası var!

Şapka modası da hiç yok.

Sizin çağdaşlığınız hangi yılda takıldı kaldı muhteremler?

"Jaketatay" ya da golf pantalon da giyelim mi? Hani baklavalı kazak falan...

Saçımıza da maşa çektiririz.

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KILIÇDAROĞLU YÜZDE 0.5

Faşist gazetede bir anket yayınlandı.

Sonra Internet sitesinden hemen kaldırdılar.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Tayyip Erdoğan birinci çıkmış, bundan mı acaba?

İmamoğlu on puan geriden geliyor, diğer "malum adaylar" yani Demirtaş, Akşener falan da geleneksel yerlerini koruyorlar.

Babacan'a yüzde 4, Davutoğlu'na yüzde 2, kuantum bilen Muharrem'e de yüzde 2 çıkmış.

Anketin en ilginç tarafı, Kılıçdaroğlu'nun oranı...

Yüzde 0.5...

Yani her yüz kişiden bir kişinin yarısı Bay Kemal'i cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor!

Alt yarısı mı, üst yarısı mı, bilmem artık.

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Bu birilerine kapak olsun da kimlere olsun?

"Gandhi Kemal" edebiyatı yapmış yavşaklara mı?

Yoksa kurultaylarda göbek atanlara mı?