Melih Bey ve Selim, ekibi dikkatli bir şekilde Mehmet'in anlattıklarını dinler görünce, selam verip oturduktan sonra, Selim:

- Belli ki heyecanlı bir şeyler konuşuyordunuz. Devam edin, biz de dinleyelim… İhsan:

- Bildiğiniz şeyler canım. Şu CHP'lilerin para balyalarından kuleler yapmalarını konuşuyoruz. Burunlarındın kıl aldırmaz gibi gözükseler de, fena yakalandılar. Ne dersiniz Melih Bey?..





- Aynen dediğiniz gibi. Herhangi bir şekilde izahı mümkün olmayan bir durum. Ne derlerse desinler, pis bir iş ve altından kalkmaları kolay olmayacak. Üzerinde düşünüp en az zarar görecekleri bir izah yolu bulsalar da, saatlerce uğraşılarak sayılan milyonları kimse kolay unutmaz. Belli ki kayıt dışı büyük miktarda bir para var ve CHP'lilerin, bu paraların nereden gelip nereye gittiği konusunda tatmin edici bir cevapları da yok. Seçimler öncesi ortaya çıkması meselesi, CHP ile alakalı. Bu görüntüleri servis eden de CHP'liler… Mustafa:

- Memleketin ana muhalefet partisinin düştüğü şu duruma bak!.. Bir yandan başkalarına söylemediklerini bırakmıyorlar, ama bir yandan da yüksek miktarlarda yolsuzluğa bulaşıyorlar. O paraların partinin il binası için kapora vermekte kullanıldığı gibi bahaneler de çok çocukça. Bina CHP genel merkezinden gelen parayla satın alındıktan sonra kaparo diye bir şey olmayacağını çocuklar bile bilebilecekken, bizi kandırmaya çalışıyorlar. Melih Bey:

- Mesele gafil avlanmaları ile ilgili. İlk açıklamayı görüntüler yayıldıktan iki gün sonra ancak yapabildiler ve söyleyecek başka şey olmadığı için İstanbul il binası için toplanan para yalanını söylediler. İşin özeti, söz konusu parayı her nasıl izah ederlerse etsinler CHP'lilerin başlarının dertte olduğu. Açık bir şekilde kayıt dışı milyonlarca liralık bir işlem söz konusu… Selim:

- Konu daha çok İBB Başkanı ile ilgili gibi gözüküyor. Çünkü para ile ilgili herkes bir şekilde onun yakını. Toplamda 15 milyon liradan fazla olan kayıt dışı para ile ilgili olarak mızrak çuvala sığmıyor ve belli ki sığmayacak da. Ancak, yüksek perdeden ve konuyu izah etmeyen açıklamalarına bakılırsa, olayın ortaya çıkışı dengesini bozmuşa benziyor, ne dersiniz?.. Melih Bey:





- İBB Başkanı'nın dengesini bozan gelişmeler bir değil ki. Baksanıza seçime kısa bir süre kala unutkanlık başladı kendisinde. 2019 seçimleri öncesi kamuoyu huzurunda verdiği ve yerine getiremediği sözler sorulduğunda unuttum, hatırlamıyorum ve benzeri garip cevaplar veriyor. Kendi taraftarı olan televizyonlarda, yanında bir sürü dosya ile programlara çıkıyor ama vaatleri hatırlatıldığında, bilgisi olmadığı, bir bakması gerektiği gibi cevaplar veriyor. Kendisi ile program yapanlara acıyası geliyor insanın. Çünkü cevap vermek istemediği sorular konusunda ısrar edemiyor ve mecburen yine cevap veremeyeceği başka konulara geçiyorlar… Mehmet:

- Hakikaten garip bir durum. Haydi işine gelmediği için hatırlamadığını söylediği 100 bin deprem ve 15 bin sosyal konutu es geçelim. Ama İmamoğlu, İstanbul'un ulaşımı ile ilgili olarak Hızray, Megabus hattı, öğretmenlere, ev hanımlarına ve 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım, 100 bin araçlık otopark, iki yakaya iki otogar, toplu taşımada indirim ve ilk aktarmanın ücretsiz olması, metro hatlarını iki kat büyütüp 630 kilometreye çıkarma, denizin ulaşımdaki payını artırma ve benzeri bir sürü söz vermişti. Bunların hiç birini yerine getirmeyen ve bir de unuttuğunu söyleyen birinin, yeniden aday olup yalanlarla insanlardan tekrar oy istemesi, akıl dışı bence… Remzi:

- Verip tutmadığı sözler o kadar çok ki!.. Su faturalarında indirim sözü vermesine rağmen yaptığı zam oranı yüzde 500'ü aştı. Gençlere iki bin lira evlilik ve beyaz eşya desteği, sosyal tesislerde ücretsiz düğün, yoksul vatandaşlar için iki bin konut, mahalle evleri ve mutfakları, tüm ilçelerde dünya dilleri merkezi, tiyatro salonlarının sıyışını iki misline çıkarmak… Say say bitmeyen onlarca vaat. Ama İmamoğlu'ndu icraat sıfır. Tutmadıklarını saymaktansa tutabildiklerini saymak daha kolay… İhsan:

İBB Başkanı'nın karne notu: Bir buçuktan iki!...

- Vaatlerini ve yapabildiklerini objektif bir şekilde değerlendirenleri hesaplamalarına göre, İBB Başkanı vaatlerinin ancak yüzde 15'ini yerine getirebilmiş. Bir miktar da kısmen yapabildikleri var. Ancak, İmamoğlu'nun 5 yıllık İBB Başkanlığı sonucu alabileceği karne notu 10 üzerinden ancak 2'dir. O da 1,5'tan iki… Melih Bey:

- Bence en vahim olanları, deprem tehdidinin iliklerimize kadar hissetmeye başladığımız bir günlerde, İmamoğlu'nun İstanbul'un beş yılını heba etmesi ve şehrin trafik yoğunluğunun artmasına mani olabilecek basit adımları bile atmadığı için, trafik yoğunluğunun dayanılmaz boyutlara ulaşması…Mustafa:

- Hiç sorma. 2019'da Deprem Seferberlik Planı'nı hayata geçirdiklerini açıklamıştı. Bu konuda yaptığı tek şey, aynı açıklamayı neredeyse ayı cümlelerle 2020'de ve 2023'te tekrarlamaktan ibaret. Vaktiyle 5 yılda yapacağım dediği şeyler için şimdi, '5 yılda yetişmezdi, yetişmedi de zaten' diyor. Hiç değilse başlamış olsaydı, en azından az da olsa bir mesafe alınmış olurdu halbuki. Bunlar hep birbirine benziyor demek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, söz verdiği halde yapmadığı 58 kilometre metro için 'yapamadık, çünkü projesini yapmamışlar' diyebilmişti… - Haklısınız Mustafa Bey. İşin tuhaf tarafı, yalanlarla iş görmeyi alışkanlık haline getirmiş olan bu kişilerin söylediklerine hala inananların olması. Umulur ki bunların sayısı söylendiği kadar fazla değildir ve önümüzdeki seçimde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere şehirlerimizi yerinde bile saydıramayıp geri götürdükleri net olan kifayetsiz muhterisler bir beş seneyi daha kaybettirmezler… İhsan:

- Beceriksizliklerine bakmadan daha tekrar milletimizin karşısına aday olarak çıkan bu kifayetsizleri bir kenara bırakalım da İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere genel durumla ilgili bilgiler alalım bari… Melih Bey, gülümsedi:

- İstanbul'da kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Murat Kurum'un, İmamoğlu'nu belirli bir şekilde geride bıraktığını söyleyebilirim. Ankara'da Mansur Yavaş önde gösterilmeye çalışılsa da, onun cilaları da tel tel dökülmeye başladı. Turgut Altınok'un başarılı kampanyası sayesinde, Mansur Yavaş'ın çok başarılı imiş gibi gözüktüğü sosyal belediyecilik harcamalarının ABB bütçesinin sadece yüzde 3'ünü oluşturduğu anlaşılınca, insanlar bütçenin kalan yüzde 97'sinin nerede olduğunu sormaya başladılar… Mehmet:

- Desenize ABB Başkanı'nın da hizmet özürlü olma konusunda İBB Başkanı'ndan aşağı kalır yanı yok. Devasa büyüklükteki bütçeye rağmen, 5 yıldır İstanbul'da dişe dokunur herhangi bir hizmete şahit olmayanlar da, İBB bütçesinin nerelere harcandığı konusunda anlamlı sorular sormaya başladılar. Sanırım, son olarak medyaya yansıyan balya balya paralarla yapılan kulelerin görüntüleri de, hizmete harcanması gereken paraların kimin ya da kimlerin ceplerine girdiği konusunda fikir verir mahiyette… Mehmet, araya girerek:

- Söylediklerine göre İmamoğlu, Yavaş ve benzerleri algı ile yapılabilecek olanın sınırına gelmiş durumda. Şu anda da İstanbul ve Ankara belediyelerinin bütçelerinden har vurup harman savurarak seçim kazanmaya çabalıyorlar. Bunun için harcadıkları paranın haddi hesabı yok… Melih Bey:

- Seçime az bir zaman kaldı. Ulaşabildiğimiz herkese olan biteni ve akla hayale gelmedik yalanlarla milletimizi kandırmaya çalışanların gerçek yüzünü anlatmaya devam etmek durumundayız. Milletimizin bir kesimi, oyunların farkında değil maalesef. Mesela, nereden gelip nereye gittiği bilinmeyen o balya balya paraların aslında kendilerine ait olduğunu bilmiyor insanımız. Tıpkı seçim kampanyaları için belediye kasalarından yapılan cömertçe harcamaların aslında milletimizin cebinden çıktığını anlayamadıkları gibi… Mehmet:

- Haklısınız, elden geldiği kadar insanlara doğru olanı anlatmaya ve onları yanlış olanın peşine gitmekten alıkoymaya çalışmamız lazım. Ülke bizim olduğu gibi bu şehirler de bizim ve şehirlerimizin yönetimlerini bütçelerini talan etmeye niyetli kifayetsiz muhterislere bırakmamak için elden geleni yapmalıyız… Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun!..

- Amin…