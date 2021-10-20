Söylediğinin yalan olduğunu kibarca hatırlattığınız kişi aynı yalanı tekrarlıyor ve siz bir kez daha doğrusunu söyledikten sonra bile aynı şekilde devam ediyorsa, yapılacak bir şey yoktur.

Başını CHP'nin çektiği ittifakın mensupları, tam da bunu yapıyorlar. Yalan söylüyor, doğrusu hatırlatıldığında güya kabul etmiş gibi yapıyor ama ardından aynı yalanı tekrarlıyorlar.

Sosyal medyadaki yalanlarını 'atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra' kaldırsalar da, kendilerine bağlı hesaplar üzerinden bunların yayılmasını sağladıkları, vakıa.

İP'in geliştirdiği bir tarz da, esnaf ziyaretleri sırasında figüranlarla yanlış algı oluşturma faaliyeti. Meral Akşener'in il ziyaretlerindeki bazı 'vurucu' görüşmelerin kurgu olduğu ve mağdur rolünü genellikle partisine mensup kişilerin oynadığı, defalarca ortaya kondu. Şimdi CHP de benzer yollara başvuruyor.

Herhalde yeni başladıkları için olsa gerek, CHP'lilerin figüranlarla yanlış algı oluşturma girişimleri İP kadar başarılı(!) değil. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya'daki esnaf ziyaretinde, kendisini çiftçi olarak tanıtan ve traktörüne icra geldiğini iddia eden kişinin sabıkalı bir dolandırıcı olduğunun anlaşılması, bunun örneklerinden.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan da, Adana'da tören alanına girerken teslim ettikleri paketleri geri alanların görüntüsünün altına "vatandaşlar polislerden artan kumanyaları topluyor" yalanını yerleştirmişti, mesela.

Yanlış algı üretimini seri olarak yapanlardan birisi de CHP eski milletvekillerinden Barış Yarkadaş. Daha İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yahya Kılıç'ın iki yıl önce TÜGVA Hatay İl Başkanlığını yaptığı yalanı gündemde iken, yeni bir yalanla sahne aldı Yarkadaş.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğün törenine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri, yalanı ortaya çıkınca sildi Yarkadaş. Ama özrü kabahatinden büyük oldu.

Özür mesajında görüntülerin Çavuşoğlu'nun yeğenine ait olduğu yalanını söyleyen Yarkadaş'a en sert tepki, düğün sahibi CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı'ndan geldi. Yarkadaş'a, 'normal misiniz? Yalan haber paylaşmışsınız. Farkında mısınız?' diye soran Gökhan Sipahioğlu, yalan haberlerinden dolayı kendisini mahkemeye vereceğini söyledi.

Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren ve büyük olmasına çalıştıkları yalanları tekrarlayanlar bir projeye hizmet ediyorlar tabii. Bu projenin, ülkemiz ve milletimizin menfaatine olmadığını söylemeye gerek bile yok.

Birtakım mihraklarla işbirliği halinde, seri olarak yalan üretip her şeyi kirletmeye çalışanlarla mücadele bizleri beklerken 'armudun sapı üzümün çöpü' türünden konularla vakit kaybetmemeliyiz. Tartışmamız için ortaya atılan mevzular da onların üretimi zaten…

(Not: Özdemir Bayraktar ağabeye Cenab-ı Hakk'tan gani rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. E.K.)