Viral Galeri Viral Liste Sinemadan siyasete... Sırrı Süreyya Önder kimdir? Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

Sinemadan siyasete... Sırrı Süreyya Önder kimdir? Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzdü. Terörsüz Türkiye sürecinin kilit isimlerinden olan Önder, renkli kişiliğinin yanı sıra sanat ve siyaset sahnesine de damgasını vurdu. Öte yandan Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajında, "Sıkıntılı bir hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Bu menzilin görünmesi demek" ifadelerini kullandığı sözler yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 00:07 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 01:25
Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sinemadan siyasete geçen bir ömür.... Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sinemadan siyasete geçen bir ömür.... Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

Hayatını kaybeden Önder'in cenazesi bugün Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sinemadan siyasete geçen bir ömür.... Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

ÖNDER'İN VEFAT ETMEDEN ÖNCE VERDİĞİ SON RÖPORTAJ GÜNDEM OLDU

ÖNDER'İN VEFAT ETMEDEN ÖNCE VERDİĞİ SON RÖPORTAJ GÜNDEM OLDU
62 yaşında yaşama veda eden Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajı da gündem oldu.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sinemadan siyasete geçen bir ömür.... Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"
Vefat etmeden önce katıldığı canlı yayın programında sağlığına ilişkin konuşan Önder, "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sinemadan siyasete geçen bir ömür.... Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Önder, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi.

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