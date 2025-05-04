Sinemadan siyasete... Sırrı Süreyya Önder kimdir? Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzdü. Terörsüz Türkiye sürecinin kilit isimlerinden olan Önder, renkli kişiliğinin yanı sıra sanat ve siyaset sahnesine de damgasını vurdu. Öte yandan Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajında, "Sıkıntılı bir hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Bu menzilin görünmesi demek" ifadelerini kullandığı sözler yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 01:25