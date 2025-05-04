Sinemadan siyasete... Sırrı Süreyya Önder kimdir? Vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

Vefat etmeden önce katıldığı canlı yayın programında sağlığına ilişkin konuşan Önder, "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullandı.