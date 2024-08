"PEYGAMBER Ocağı dediğimiz, Peygamber Efendimizin rumuzlu ismi olan 'Mehmetçik' ismini taşıyan kahramanlardan oluşan Türk Ordusu, dosta güven, düşmana korku veren bir güce sahiptir. Tarihin her döneminde masumun kalkanı, mazlumun hamisi, mağdurun destekçisi olan kahraman ordumuz, ülkemize yönelik her türlü saldırıya karşı koymaya hazırdır" Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan...

Türkiye'nin yakın coğrafyasında çok kritik iki savaş var. Doğu Avrupa-Ukrayna üzerinde Amerika-Rusya savaş satrancı yeni gelişmelere gebe olurken, ABD'nin tetikçisi, soykırımcı, savaş suçlusu Siyonst Netenyahu'nun, İran, Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik saldırıları Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirdi.

Her an genişlemesi söz konusu olan İKİ KRİTİK SAVAŞ sürecinde Türkiyemiz küresel lider Başkan Erdoğan'ın tecrübesi ve kahraman ordumuzun varlığı ile bir BARIŞ ADASI olarak KİLİT ÜLKE konumunda.

3. Dünya Savaşı ve Ortadoğu'da BÖLGESEL SAVAŞ senaryolarının konuşulduğu bir süreçte, kahraman Türk Ordusu'nda olası gelişmelere yönelik yeni komutan atamaları yapıldı.

TÜRK ORDUSU GENÇ, DİNAMİK, YAKIN COĞRAFYAMIZI İYİ BİLEN KOMUTANLARLA HER SENARYOYA HAZIR.

BAŞKOMUTAN Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, TSK'da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında GENÇ VE DİNAMİK KOMUTANLARLA tahkimatı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın titiz çalışmasını, Başkan Erdoğan dikkat çeken atama kararnameyle geleceğe yönelik DEĞİŞİMİ sağladı.

Türk Ordusu yüksek düzey komutan atamalarının şifrelerine bakalım.

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Ordusunu genç, dinamik, stratejist, yakın coğrafyayı çok iyi bilen isimlerle tahkim eden yüksek komutan atamalarının şifreleri çok önemli mesajlar veriyor.

3 GRAND STRATEJİ, MAVİ VATAN, GÖKVATAN, UZAY VATAN

STRATEJİLERİNİ yürütecek komutanlar karargahlarda ve alanlarda yerini aldılar.

Birinci Ordu (İstanbul), İkinci Ordu (Malatya) ve Ege Ordu (İzmir) komutanlarında halef selef yer değiştirdi.

Ortadoğu sınırlarımızın bekçisi İkinci Ordu genç ve bölgeyi çok iyi bilen komutanlarla takviye edildi.

İstanbul - 1. Ordu Komutanlığı'na 2. Ordu Komutanı olarak sınır ötesi operasyonlardan sorumlu olan ve geçen hafta orgeneralliğe terfi ettirilen Metin Tokel atandı.

Başkomutan Erdoğan'ın atamalarında en önemli değişikliklerden birisi sınır hattına ilişkin oldu.

Sınır ötesi operasyonlarını yönetmekte olan 2. Ordu Komutanlığı, geçen haftaki YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilmiş ve TSK'daki EN GENÇ ORGENERAL (57) Levent Ergün'e verildi.

MAVİ VATAN MİMARİSİ.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, GENELKURMAY KARARGAHINDA anlamlı bir Mavi Vatan mimarisi gerçekleştirdi. Tecrübeli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılmıştı.

EGE ORDU KOMUTANLIĞI'NA, Mavi Vatan stratejisinin başarılı yöneticisi Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert atandı.

Geçen yıl Genelkurmay Başkanlığı'na atanan ve 2028'e kadar görevini sürdürecek Orgeneral Metin Gürak'ın yakın kadrosunda genç, dinamik, uygulamacı, stratejist özellikli komutanlarla yeniliğe gidilmiş oldu.

KARARGAHLARA STRATEJİST KOMUTANLARLA TAKVİYE.

Mavi Vatan programlarını başarı ile yöneten Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni de Genel Kurmay 2. Başkanı oldu.

Genelkurmay karargahının İKİ MAVİ VATAN komutanı ile takviye edilmesinin anlamı var.

ORDU İSTİHBARAT..

Dikkati çeken atamalardan biri de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda oldu.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Günaydın, Hava Lojistik Komutanlığı'na atandı.

Hava Harp Enstitüsü Müdürü Korgeneral Yaşar Kadıoğlu da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na getirildi.

Evet. GÖKVATAN beyinleri komutanlar İstihbarat'ı yönetiyor.

Geçen haftaki YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgenerallikten orgeneralliğe terfi ettirilen Ergün, TSK'nın en genç orgenerali olarak Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken kararnameyle 2. Ordu Komutanlığı'na getirilirken, sınır hattının komuta kademesi değişti.

Mevcut Kara Harp Okulu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır'a, 7. Kolordu Komutanı oldu.

KIBRIS ATAMASI...

KKTC'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı değişti.

Kara Harp Entitüsü Müdürü İlker Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı oldu.

Kara Kuvvetleri, Hava Kuvetleri, Deniz Kuvvetleri, Ankara karargahları yakın coğrafyayı çok iyi bilen, oralarda görev yapmış, stratejist özellikli tecrübeli komutanlarla takviye edildi.

Türk Ordusu'ndaki müthiş değişimin sonucu göreve gelen ve gelecek komutanlarımızın en büyük görevleri, Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan'ın neferi olacaklardır.

Türkiye için Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri, Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade ediyor.

Bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini destekliyor.

Genel olarak baktığımızda bu stratejiler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde stratejik bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeyi, çıkarlarını korumayı ve geleceğe yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olmayı amaçladığını görüyoruz.

SONUÇ: Yeni dünya düzeni kuruluyor. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, yeni dünyada Türkiye'nin konumunu belirliyor. Diploması de anlamlı bir söz vardır.

MASADA OLMAZSANIZ YEMEK MENÜSÜNDE OLURSUNUZ. Yeni dünyanın kilit ülkesi Türkiye, kahraman ordusu ile nice jeopolitik başarılara imza atacak ve her masada yer alacaktır. ASLA UNUTULMASIN. TÜRK ORDUSU DOSTLARI İÇİN ŞEFKATLİ, DÜŞMANLARINA KAHREDİCİDİR. NOKTA