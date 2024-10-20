Tarım Kredi’de indirim yağmuru başladı: Kangal sucuk, beyaz peynir, tiryaki çay, dondurulmuş somon...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ekim ayının sonuna özel aktüel indirim kataloğunu yayımladı. 19 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Tarım Kredi Market'in cazip indirimleri, bu dönemde de müşteriler için önemli fırsatlar sunuyor.

Tarım Kredi Market 19 Ekim-1 Kadım kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Karışık Kuru Yemiş Doypack 200 g: 86,90 TL

TK Sarı Leblebi 300 g: 43,90 TL

Tarış Çerez 40 g x 4'lü: 32,90 TL

Jelibon Sour Patch Şeftali - Kids 80 g: 19,90 TL

TK Tiryaki Siyah Çay 1000 g: 119,90 TL

Tarım Kredi Market 19 Ekim-1 Kadım kataloğu (Tarım Kredi Market)

Elit Matik Toz Deterjan Beyazlar - Renkliler 5 kg: 156,90 TL

Elit Bulaşık Deterjanı 4 kg: 91,90 TL

Familia Natural 4'lü: 219,90 TL

Elit Banyo Sabunu Çeşitleri Klasik Zeytinyağlı 4'lü 150 g: 39,90 TL

Elit Dev Havlu 1+3: 31,90 TL

Tarım Kredi Market 19 Ekim-1 Kadım kataloğu (Tarım Kredi Market)

Ülker Çikolata Antep Fıstık Sütlü Kare 45 g: 42,90 TL

Ülker Çikolata Bol Sütlü - Bitter Kare 40 g: 23,90 TL

Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi Sade 4x51 g: 22,90 TL

Torku Gofret Çeşitleri (Fındık, Karamel, Bitter-Portakallı, Orman Meyveli) 142 g: 23,90 TL

Dripon Pratik Filtre Kahve Tekli 8 g: 6,50 TL

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 g: 99,90 TL

Uludağ Efsane Gazoz Çeşitleri (Sade-Portakal) 150 ml: 29,90 TL

Didi Soğuk Çay Çeşitleri (Bergamot-Limon-Şeftali) 250 ml: 36,90 TL

TK Tiryaki Siyah Çay 1000 g: 119,90 TL

Tarım Kredi Market 19 Ekim-1 Kadım kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Bezelye Konservesi 850 g: 29,90 TL

Yudum Egemeden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı 1 L: 279,00 TL

TK Anadolu Osmancık Pirinç 2.5 kg: 109,90 TL

TK Anadolu Nohut 1 kg: 41,90 TL

Tukas Makarna Sos Çeşitleri (Arrabiatta - Basılıco - Napoliten) 340 g: 22,90 TL

TK Makarna Çeşitleri (İnce Uzun - Burgu Fiyonk - Spaghetti Arpa Şehriye - Tel Şehriye) 500 g: 14,90 TL

Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim 500 g: 139,90 TL

TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk kg: 557,90 TL

Tarım Kredi Market 19 Ekim-1 Kadım kataloğu (Tarım Kredi Market)

Torku Süzme Peynir 450 g: 69,90 TL

Duranlar Peynir Çörek Otlu - Dere Otlu 300 g: 79,90 TL

Torku Labne 400 g: 62,50 TL

Torku Üçgen Peynir 100 g: 26,90 TL

TK Tahin - Dut Pekmezi (Tahin 470 g, Dut Pekmezi 400 g) 2'li Paket: 135,00 TL

TK Çiçek Balı 450 g: 99,90 TL

TK Helva (Sade - Keçiboynuzu) 350 g: 42,50 TL

TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin XL - L 1000 g: 229,00 TL

TK Kakaollu Fındık Kreması (813) 400 g: 49,90 TL

Tarım Kredi Market 19 Ekim-1 Kadım kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 69,90 TL

TK Şişe Ayran 1500 ml: 32,50 TL

TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000 g: 139,90 TL

TK Taze Kaşar Yuvarlak 1000 g: 265,00 TL

TK Klasik Peynir 900 g: 259,00 TL

TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Keçi İnek - Koyun İnek) 600 g: 165,00 TL

Tarşut Tereyağı 250 g: 72,50 TL

Tarşut Tam Yağlı Tost Peyniri 400 g: 95,00 TL

Has Erzincan Tulum Peyniri 450 g: 179,90 TL

Süttaş Latte 1 L: 59,90 TL