Kapatılan hastaneler tam liste: 20 Ekim Yenidoğan Çetesi olayında hangi hastanelerin ruhsatları iptal edildi?

Sağlık Bakanlığı, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesindeki ölümleriyle ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen hastanelere yönelik incelemelerini sürdürüyor. Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede "malen sorumlu" sıfatıyla 19 özel hastane yer alıyor.

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İncelemeleri

Yenidoğan ölümleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi faaliyetlerini askıya aldı.

Ruhsat İptal Edilen Hastaneler

Soruşturmada adı geçen 8 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

İptal edilen hastaneler:

📍Özel Avcılar Hospital

📍Özel TRG Hospitalist

📍Özel Birinci Hastane

📍Özel Güney Hastanesi

📍Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

📍Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

📍Özel Reyap İstanbul Hastanesi

📍Özel Silivri Kolan Hospital

📍Çorlu Reyap Hastanesi

Toplamda ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.

Hastanelerdeki Durum ve Nedenler

Soruşturma kapsamındaki hastanelerde bebek ölümleri, bakımsızlık ve yeterli hekim desteğinin olmaması gibi nedenlerle gerçekleşti. 112 acil çağrı merkezinden edinilen bilgilere göre, bazı doktorlar ve hemşireler haksız kazanç sağlamak amacıyla bir suç ağı kurarak bebekleri yoğun bakımda bekletme yoluna gitmişlerdi. Bu süreçte İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde toplamda 10 bebek hayatını kaybetti.

Zanlıların telefon görüşmelerinde ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemleri gibi konularda sayısız hatalı işlem yapıldığına dair kanıtlara ulaşıldı. Bu durum sağlık hizmetlerinin güvenilirliğini sorgulayan endişeleri artırdı ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.