Tek tek açıklandı: Asgari ücrete 25.000 TL hesaplandı! 5-10 puanlık farkla birlikte işçiye...

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına başlayacak. Komisyon, enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve ekonomik göstergeler başta olmak üzere birçok veriyi masaya yatıracak. Görüşmeler sırasında taraflar arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanması beklenirken, nihai karar milyonlarca çalışan için büyük önem taşıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberi...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Bu süreçte, enflasyon başta olmak üzere pek çok ekonomik veri değerlendirilecek. Masaya konulacak ilk rakam ise net 24 bin 57 TL, brüt olarak da 28 bin 302 TL. Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve net 17 bin 002 TL, brüt 20 bin 002 TL olarak açıklanmıştı. 2024 yılı boyunca milyonlarca çalışan bu rakamlar üzerinden maaş almayı sürdürdü. Şimdi gözler, yeni belirlemelerde olacak.

Asgari Ücretin Belirlenme Süreci

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon, geçim şartlarından istihdam ve maliyetlere kadar birçok faktörü değerlendirerek bir karara varıyor. Özellikle enflasyon, asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyon oranına 5-10 puanlık artışlar eklenerek yapıldığı görülüyor. Bu yıl da enflasyonun en önemli kriter olacağı düşünülüyor.

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Tahminler Üzerine Karar Verilecek

Komisyon, Aralık ayında toplanacak olmasına rağmen, yıllık enflasyon rakamı ancak Ocak ayında açıklanacak. Dolayısıyla, karar sürecinde Merkez Bankası'nın tahminleri ve Orta Vadeli Program (OVP) gibi referanslar ön planda olacak. OVP'de yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.5 olacağı öngörülürken, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketlerine göre enflasyonun yüzde 41.5 ile yüzde 45 arasında değişmesi bekleniyor. Bu tahminlere göre, asgari ücretin net 24 bin 57 TL civarında olacağı hesaplanıyor. Ancak, enflasyon oranının üzerine 5-10 puanlık bir artış daha eklenirse, net asgari ücretin 25 bin TL'yi geçmesi olası.

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Geçim Ücreti Değil, Minimum Ücre

Bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki asgari ücret, işçilere ödenecek minimum ücreti ifade ediyor. Yani, bu ücret bir geçim standardı olarak değil, işverenlerin çalışanlarına ödemesi gereken en düşük rakam olarak belirleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde yalnızca maaşlar değil, aynı zamanda borçlanmalar, ödenekler, genel sağlık sigortası (GSS) ve Bağkur primleri gibi birçok ekonomik gösterge de dikkate alınıyor. Dolayısıyla, ekonomi için kritik bir referans niteliği taşıyan bu rakamın, önümüzdeki süreçte yapılacak pazarlıklarda önemli bir yer tutacağı kesin.