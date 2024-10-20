1. köprü kapalı mı? 20 Ekim 2024 hangi yollar trafiğe kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte alternatif yollar...

İstanbul, 20 Ekim Pazar günü bisiklet dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan L'Etape by Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı'na ev sahipliği yapacak. Spor ve eğlencenin iç içe geçtiği bu büyük organizasyona, 60 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak. Yarış, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen İstanbul'un eşsiz manzaraları eşliğinde gerçekleşecek.

Küçüksu'dan Başlayacak, Dünyaya Yayınlanacak

Etkinlik, sabah 08.00'de Küçüksu Mesire Alanı'ndan başlayacak. Dünya genelinde 70 farklı ülkeden gelen 170 medya kuruluşu, yarışı canlı yayınlayarak milyonlara ulaştıracak. Yarışçılar, uzun ve kısa parkur olmak üzere iki farklı zorluk derecesinde mücadele edecek. Ayrıca aileler için de özel olarak düzenlenen 10 kilometrelik bir sürüş parkuru mevcut.

📌Uzun Parkur: 109 kilometre

📌Kısa Parkur: 59 kilometre

📌Aile Sürüşü: 10 kilometre

Yarışın sonunda genel klasmanda ilk üç sıraya giren kadın ve erkek sporcular, Fransa'daki L'Étape du Tour yarışına katılma hakkı kazanacak. Bu ödül, İstanbul'un uluslararası spor dünyasındaki yerini güçlendirecek önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Küçüksu Kasrı'nda Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Yarışın dışında, Küçüksu Kasrı önünde saat 10.00-18.00 arasında sahne gösterileri ve çeşitli marka etkinlikleri düzenlenecek. Organizasyon, sporseverler ve ziyaretçiler için eğlenceli anlar sunmayı hedefliyor. Yarış boyunca çeşitli stantlar, yiyecek içecek hizmetleri ve çocuklar için etkinlik alanları kurulacak.

Beykoz'da Trafik Düzenlemeleri

Yarış nedeniyle İstanbul'un Beykoz ilçesi ve çevresinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yetkililer, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyor.

📌Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM Otoyolu'nun bir kısmı: 06.00-10.00 saatleri arasında kapalı olacak.

📌Beykoz sahil yolu, Kavacık ve köylere giden yollar: 05.30-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

📌Sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmaları konusunda bilgilendirildi.