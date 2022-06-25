CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP (PKK) ile ortaklaşa Libya tezkeresine karşı çıkarak HAYIR OYU kullanmıştı. Kılıçdaroğlu aynı gün sağ kolu olan Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı HDP'li Ahmet Türk'le pazarlık yapmak üzere Mardin'e göndermişti.

HDP'li Ahmet Türk'ü Mardin'deki evinde ziyaret eden Oğuz Kaan Salıcı'nın görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. HDP'li Ahmet Türk'le Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Oğuz Kaan Salıcı arasındaki görüşme talebinin bizzat CHP'den geldiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten Salıcı'nın İYİ Parti ve Demokrat Parti'yi suçladığı ifade edildi.

CHP'ye yakın internet sitelerine yansıyan bilgilere göre HDP'li Ahmet Türk, "Muhalefeti İYİ Parti kontrolize ediyor. Hiçbir şey yapılmadan Kürtler bize destek versin isteniyor. Böyle olmaz. Artık ne yapacaklarını açıklamaları gerekiyor" dedi.

Görüşmede muhalefetin çıkmazı konuşulmuş. HDP'li Ahmet Türk, muhalefetin Kürtler'le ilgili güven verici adımlar atması gerektiği yönünde öneriler sıralamış.

"Eleştirilerinizde haklısınız" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Oğuz Kaan Salıcı iddiaya göre 6'lı masada yer alan İYİ PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ'Yİ AŞAMADIKLARINI söyledi.

Ahmet Türk'ün eleştirileri üzerine Oğuz Kaan Salıcı'nın Karadeniz'deki seçmen belirsizliği nedeniyle İYİ Parti ve Demokrat Parti'yi aşamadıklarını belirterek görüşmede şöyle konuştuğu belirtildi:

"Muhalefet partileri olarak iktidarın güçlü olduğu Karadeniz'deki oy potansiyellerini bilmiyoruz. 6'lı masada yer alan DEVA ve Gelecek partilerine Kürt seçmenin ne kadar destek vereceğini de bilmiyoruz." CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile HDP'li Ahmet Türk arasındaki görüşmede, Salıcı'nın geçtiğimiz aylarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yaptığı ziyaretin de gündeme geldiği belirtildi.

Oğuz Kaan Salıcı bu ziyaretin de İYİ Parti'nin tepkisine neden olduğunu aktarmış. Bunun üzerine CHP'li yetkililerin "Tamam da iktidar olduğumuzda Dışişleri Bakanı sizde olunca ne yapacaksınız?" diye sorduklarında cevap verilmediğini de ifade etmiş.

Bu arada Ahmet Türk, "İktidara yürüyen CHP'nin iktidardan daha somut ve cesaretli adımlar atması gerekiyor" demiş. Oğuz Kaan Salıcı da Ahmet Türk'ün tespitlerine katıldığını söyleyerek, "İsterseniz sizi Genel Başkanımızla da görüştürebilirim" demiş.

Bunun üzerine HDP'li Ahmet Türk, "Ben zaten kişisel fikirlerimi, görüşlerimi açıklıyorum. Kemal Bey ile de görüşmelerim ara ara oluyor.

Bu meselelerle ilgili partimiz ve HDP Eş Genel Başkanlarımız ile görüşün" cevabını vermiş.

HDP'li Ahmet Türk ile CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olan Oğuz Kaan Salıcı'nın Mardin görüşmelerinden sızan bilgilerin ruhuna bakalım. Konuşmaların temelinde yatan şifreleri anlayalım.

Derin mesajları da okumaya çalışalım.

1) OĞUZ KAAN SALICI'NIN ifadelerine göre demek ki CHP iktidar olursa DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İYİ PARTİ'YE BIRAKILACAKMIŞ.

Bu sözler daha iktidara gelmeden ALTILI MASADA BAKANLIK PAYLAŞIMI yapıldığının ifadesidir.

2) OĞUZ KAAN SALICI'YA göre, CHP yapmak istedikleri kritik bazı konularda İYİ Parti ve Demokrat Parti'yi aşamamaktan rahatsızmış.

3) OĞUZ KAAN SALICI'YA göre aylar önce kendisinin durduk yerde Irak'a gitmesine İP tepki göstermiş. .

SONUÇ: CHP ile HD(P)KK arasında pazarlıklar masa altlarında, buluşmalarda sürerken HDP yöneticileri arka arkaya altılı masaya yükleniyor. Neyin pazarlığı yapılıyor?

Başka sorumuz yok.