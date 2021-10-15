Başkan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 ve F-16 krizine neşter atan çok yönlü hamleler yapıyor. Türkiye son olarak öyle bir hamle yaptı ki, ABD Başkanı Biden'ı köşeye sıkıştırdı. Dün İngilizler'in güçlü gazetesi Financial Times de aynı bizim düşündüklerimizi, gördüklerimizi analiz olarak okuyucularına duyurdu.

Bilindiği gibi, ABD F-35 programına ödenen 1,4 milyar doları geri vermiyordu. Ödediğimiz para karşılığında mevcut filomuzun genişletilmesi için F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye talebini iletti. Erdoğan ile Biden'ın bu konuyu, Roma'da düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde (30-31 Ekım) detaylı şekilde konuşacak. Başkan Erdoğan, baş başa görüşme de Biden'ın gözünün içine bakarak, "Olası ters bir kararın hem Türkiye'yi hem de NATO'nun güney kanadını riske atacağını" söyleyecek. Ya verecekler ya da Türkiye'nin başka yerlerden savaş uçağı (İngiltere, Rusya ve Çin) almasının önü açılmış olacak. Çünkü, eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğal olacak. Türkiye, savunma sanayii alanında alternatifsiz değil. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilecektir. Ülkemizin kaç F-16'sı var? Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde, halihazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında 230 adetten fazla F-16 savaş uçağımız var. Blok 30 savaş uçakları, halihazırda TUSAŞ tarafından yapısal modernizasyonundan geçiriliyor. 80 adet modernizasyon kiti tedarikinin ise Blok 50 ve Block 50+ konfigürasyonlu F-16'ları kapsadığı belirtildi. "Hava ve uzaya hakim olan dünyaya hakim olur" öngörülerini ve stratejilerini çok iyi okuyan Başkan Erdoğan, TÜRKIYE HAVA VE UZAY STRATEJİLERİ'ni de devreye soktu.

Hava savunma sistemi için S-400'ler alındı. Milli füzelerin yapımı sürüyor. SİHA'lar dünyanın zirvesine çıkıyor. F-16 savaş uçakları modernize ediliyor. Milli Savaş uçağı üretimi için geri sayım sürüyor. Hava Kuvvetleri'nde Uzay Komutanlığı faaliyete geçirildi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kuruldu. Milli Uzay Programı hazırlandı. Uzay alanında, özellikle son dönemde devlet ve sivil ticari kuruluşların faaliyetleri programlandı, Mars başta olmak üzere gök cisimlerine araştırma robotları ve uzay araçlarının gönderilmesi gibi teknolojik gelişmeler hızlandırıldı. Türk uyduları görevde. iletişim, yer gözlem, istihbarat ve erken ihbar, seyrüsefer ve bilimsel araştırmalar sürüyor. Yeni ve tam bağımsız Türkiye için her adım atılıyor.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın hava ve uzay stratejilerine yönelmesi sonucu, Türkiye bir taraftan hava savunmasını, diğer yandan uzay alanındaki iddialarını somutlaştırma yönünde büyük bir adımlar atıyor. Elbette ABD ve Avrupa'ya verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemeyeceğiz…