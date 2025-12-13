Bakan Bayraktar'dan kaya petrolü müjdesi! Gabar'dan sonra o ili işaret etti

"DOĞAL GAZ ÜRETİMİMİZİ 22 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNE ÇIKARAK ÜRETİM REKORU KIRDIK"

Nadir toprak elementlerindeki yükseliş trendini yıllar öncesinden tespit ederek, potansiyelin olduğu bölgelerdeki çalışmalara hız verdiklerine dikkat çeken Bayraktar, "Bu kapsamda, Eskişehir Beylikova'da 125 bin metreden fazla sondaj yaparak 694 milyon tonluk, dünyada tek sahada en büyük ikinci rezervi keşfettik. Akabinde, pilot tesisimizi 2023 yılı nisan ayında devreye aldık. 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelini de önümüzdeki yıl atmayı hedefliyoruz. Bu kaynağı milli menfaatlerimize en uygun şekilde, devlet eliyle işletecek ve en katma değerli şekilde ekonomimize kazandıracağız. Ülkemiz, yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz tüketimiyle Avrupa'daki dördüncü büyük ülkedir. Bu yüksek tüketimi mümkün olduğunca kendi kaynaklarımızdan karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerimizi artırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki kara ve deniz sahalarımızda günlük doğal gaz üretimimizi 22 milyon metreküpün üzerine çıkarak üretim rekoru kırdık. Bu üretim seviyesi, konut tüketiminin yüzde 42'sine, sanayi tüketiminin yüzde 63'üne, toplam doğal gaz talebinin ise yüzde 15'ine karşılık gelmektedir. Ayrıca, enerji altyapımızı geliştirmek adına birçok önemli yatırımı hayata geçiriyoruz. Devreye aldığımız doğal gaz iletim ve dağıtım hatları, yer altı depolama tesisleri, LNG terminalleri ve Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) ile doğal gaz altyapımızı güçlendirdik. Bu süreçte yalnızca yerli üretim kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda kaynak ülke ve tedarik güzergahlarımızı da çeşitlendirdik. Özellikle LNG alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde, günlük gazlaştırma kapasitemizi beş katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdık. Bugün, doğal gaz tüketimimizin neredeyse yarısını LNG tedarikiyle karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

'OSMAN GAZİ İLE GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 2026'DA 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ'

Kısa süre önce iki adet yedinci nesil ultra derin deniz sondaj gemisini filoya kazandırdıklarını aktaran Bakan Bayraktar, "Bu gemilerden ilki eylül ayında, ikincisi ise bu ayın başında Mavi Vatanımıza ulaşmıştır. Böylece, altı sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi ve destek unsurlarıyla birlikte, Türkiye'yi dünyanın en büyük dördüncü arama ve üretim filosuna sahip ülkesi konumuna getirdik. Karadan 170 km açıkta ve 2 bin 100 metre deniz derinliğinde, deniz tabanından sonra ilave 2 bin 500-3 bin metre sondajla bulduğumuz gazı 3 yıl gibi kısa bir sürede karaya çıkardık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Milli filomuzla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içinde güncel ekonomik değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan 92 milyar metreküpün üzerinde yeni doğal gaz rezervi bulduk. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bir yıl önce günlük 7 milyon metreküp olan üretimimizi 9,5 milyon metreküpe çıkardık. Böylece sadece son bir yılda sağladığımız bu üretim artışıyla ilave bir milyondan fazla evin ihtiyacını yerli doğal gazdan karşıladık. Filomuza geçen yıl kattığımız yeni yüzer üretim platformumuz 'Osman Gazi' ile günlük üretim kapasitemizi 2026 yılında 20 milyon metreküpe çıkaracağız. 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla bu kapasiteyi daha da artırarak günde 40 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra, toplam depolama kapasitesini 6,3 milyar metreküpe çıkardığımız iki yeraltı doğal gaz depolama tesisimizde de yüzde 100 doluluk oranıyla kış mevsimine hazırız" diye konuştu.