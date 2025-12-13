Viral Galeri Viral Tıkla Bakan Bayraktar'dan kaya petrolü müjdesi! Gabar'dan sonra o ili işaret etti

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği 'Bağımsız enerji' vizyonu meyvelerini veriyor. Kaya petrolü müjdesi veren Bakan Alparslan Bayraktar, 'Diyarbakır'da yürüttüğümüz çalışmalarda yatay sondaj yöntemiyle üretilebilecek önemli miktarda kaya petrolü rezervi olduğuna inanıyoruz. Gabar sahasıyla birlikte Şırnak'ı petrolün en fazla üretildiği il haline getirdik, bu yeni üretim yöntemi ile sırada inşallah Diyarbakır var' dedi.

Türkiye enerjide tam bağımsızlık için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Türkiye, enerjide oyun kurucu ülke olma hedefi için 6. derin deniz sondaj gemisini de envanterine kazandırdı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyon ile kritik alanda çağ atlayan Türkiye yeni hamlesiyle gücüne güç katıyor.

TBMM Genel Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçe üzerine sunum yaptı.

Madencilik faaliyetlerinde, iş sağlığı, işletme ve çevre güvenliğini artırmak için arama ve üretim süreçlerinin her aşamasında etkin denetimler gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Bu kapsamda, 2025 yılı Kasım sonu itibarıyla aylık ortalama 775 saha denetimi yaptık. Bu dönemde 1578 firmaya idari para cezası uyguladık. Ayrıca 2 bin 225 adet faaliyet durdurma tedbiri aldık" dedi.

"18 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALAN REHABİLİTE EDİLMİŞTİR"

Bakan Bayraktar, madencilik faaliyetlerinin çevreyle uyum içerisinde yürütülmesi için Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle yatırımcıların rehabilitasyon yükümlülüklerinin artırıldığını ve rehabilitasyon çalışmalarının madencilik faaliyetiyle eş zamanlı yürütülmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Bakan Bayraktar, "Ayrıca, ruhsat sahiplerinden tahsil edilen rehabilitasyon bedelinin iki katının üzerine çıkarılması ve bu bedelin nemalandırılması ile rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulanabilirliği sağlanmıştır. Madencilik yapılan sahaların doğaya yeniden kazandırılması konusundaki hassasiyetimizin bir sonucu olarak, bugüne kadar 18 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan rehabilite edilmiş ve yaklaşık 24 milyon ağaç dikilmiştir. 2024 yılı altın dahil maden ithalatımız, yaklaşık 32 milyar dolardır. Bu alandaki dışa bağımlılığımızı düşürmek için, maden üretimimizi her geçen yıl artırıyoruz. 22 yıl önce Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde bugünkü fiyatlarla 117 milyar TL olan madencilik sektörünün hacmini 2024 yılında 529 milyar TL'ye; maden ihracatımızı da aynı dönemde 7 kat artırarak 6 milyar dolara çıkardık. Dünya rezervinin büyük bir kısmına sahip olduğumuz bor madeninde, 2024 yılında 2,5 milyon ton satışla 1,3 milyar dolarlık gelir elde ederek rekor kırdık. İnşallah 2025 yılını da benzer seviyelerde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"DOĞAL GAZ ÜRETİMİMİZİ 22 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNE ÇIKARAK ÜRETİM REKORU KIRDIK"
Nadir toprak elementlerindeki yükseliş trendini yıllar öncesinden tespit ederek, potansiyelin olduğu bölgelerdeki çalışmalara hız verdiklerine dikkat çeken Bayraktar, "Bu kapsamda, Eskişehir Beylikova'da 125 bin metreden fazla sondaj yaparak 694 milyon tonluk, dünyada tek sahada en büyük ikinci rezervi keşfettik. Akabinde, pilot tesisimizi 2023 yılı nisan ayında devreye aldık. 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelini de önümüzdeki yıl atmayı hedefliyoruz. Bu kaynağı milli menfaatlerimize en uygun şekilde, devlet eliyle işletecek ve en katma değerli şekilde ekonomimize kazandıracağız. Ülkemiz, yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz tüketimiyle Avrupa'daki dördüncü büyük ülkedir. Bu yüksek tüketimi mümkün olduğunca kendi kaynaklarımızdan karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerimizi artırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki kara ve deniz sahalarımızda günlük doğal gaz üretimimizi 22 milyon metreküpün üzerine çıkarak üretim rekoru kırdık. Bu üretim seviyesi, konut tüketiminin yüzde 42'sine, sanayi tüketiminin yüzde 63'üne, toplam doğal gaz talebinin ise yüzde 15'ine karşılık gelmektedir. Ayrıca, enerji altyapımızı geliştirmek adına birçok önemli yatırımı hayata geçiriyoruz. Devreye aldığımız doğal gaz iletim ve dağıtım hatları, yer altı depolama tesisleri, LNG terminalleri ve Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) ile doğal gaz altyapımızı güçlendirdik. Bu süreçte yalnızca yerli üretim kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda kaynak ülke ve tedarik güzergahlarımızı da çeşitlendirdik. Özellikle LNG alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde, günlük gazlaştırma kapasitemizi beş katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdık. Bugün, doğal gaz tüketimimizin neredeyse yarısını LNG tedarikiyle karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

'OSMAN GAZİ İLE GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 2026'DA 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ'

Kısa süre önce iki adet yedinci nesil ultra derin deniz sondaj gemisini filoya kazandırdıklarını aktaran Bakan Bayraktar, "Bu gemilerden ilki eylül ayında, ikincisi ise bu ayın başında Mavi Vatanımıza ulaşmıştır. Böylece, altı sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi ve destek unsurlarıyla birlikte, Türkiye'yi dünyanın en büyük dördüncü arama ve üretim filosuna sahip ülkesi konumuna getirdik. Karadan 170 km açıkta ve 2 bin 100 metre deniz derinliğinde, deniz tabanından sonra ilave 2 bin 500-3 bin metre sondajla bulduğumuz gazı 3 yıl gibi kısa bir sürede karaya çıkardık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Milli filomuzla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içinde güncel ekonomik değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan 92 milyar metreküpün üzerinde yeni doğal gaz rezervi bulduk. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bir yıl önce günlük 7 milyon metreküp olan üretimimizi 9,5 milyon metreküpe çıkardık. Böylece sadece son bir yılda sağladığımız bu üretim artışıyla ilave bir milyondan fazla evin ihtiyacını yerli doğal gazdan karşıladık. Filomuza geçen yıl kattığımız yeni yüzer üretim platformumuz 'Osman Gazi' ile günlük üretim kapasitemizi 2026 yılında 20 milyon metreküpe çıkaracağız. 2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla bu kapasiteyi daha da artırarak günde 40 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra, toplam depolama kapasitesini 6,3 milyar metreküpe çıkardığımız iki yeraltı doğal gaz depolama tesisimizde de yüzde 100 doluluk oranıyla kış mevsimine hazırız" diye konuştu.

